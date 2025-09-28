El creador de Outlander habló sobre el episodio más dramático de Blood of My Blood: “No era necesario mostrarlo todo en pantalla”

A falta de un capítulo para el fin de la serie, Matthew B. Roberts dio detalles sobre las situaciones que marcan un antes y un después en la saga.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Starz

Outlander: Blood of My Blood, serie precuela del popular drama histórico basado en los libros de Diana Gabaldon, se encuentra en la recta final de la primera temporada. En esa línea, su creador, Matthew B. Roberts, habló sobre el capítulo más dramático de la producción, que sentó las bases de cara a un evento fundamental para la saga.

En el episodio 8, Ellen MacKenzie, interpretada por Harriet Slater, es sometida a un examen para “demostrar su castidad”. El procedimiento es impuesto por los Grant, familia de uno de sus pretendientes.

La joven debe someterse a un procedimiento con “herramientas ginecológicas”. “Cuando tratamos de mantener el periodo lo más preciso posible, queda claro que el tratamiento a ciertas personas no ha avanzado mucho. Algunos instrumentos se parecen mucho a los que todavía se usan”, reflexionó Roberts en diálogo con Entertainment Weekly.

Por otro lado, el productor reconoció que la decisión sobre cuánto mostrar del procedimiento causó discusiones dentro del equipo: “La mayoría de las mujeres del show sabían exactamente lo que pasaba. Decidimos que no era necesario mostrarlo todo en pantalla porque la audiencia, especialmente nuestras espectadoras, ya entiende lo que está sucediendo”, explicó.

Pese a que el desenlace de la prueba resulta favorable para Ellen gracias a la intervención de Julia (Hermione Corfield), el proceso se da en condiciones humillantes ante la mirada tanto de su pretendiente y sus hermanos.

Tras el dramático suceso, Brian Fraser (Jamie Roy) planea huir junto a su amada Ellen, pero desiste ante la amenaza de las familias Grant y MacKenzie. “Si se fugan los buscarían para matarlos. Son dos personas inteligentes: van a esperar y ver qué ocurre en los próximos episodios”, adelantó Roberts.

Además, el episodio muestra la reunión más esperada: los caminos de Henry (Jeremy Irvine) y Julia Beauchamp vuelven a conectarse.

Según Roberts, este reencuentro marca un antes y un después en la serie: “Una vez que Henry retoma contacto con Julia, él solo desea escapar junto a su esposa y su hijo, pero hay riesgos y recompensas. Además está la magia de las piedras, un factor que introduce el destino en sus vidas”.

A qué hora se entrena el capítulo final de Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Siguiendo con el calendario, en Argentina y Latinoamérica, Something Borrowed, el último episodio de la serie, estará disponible desde el sábado 11 de octubre a las 5 a.m. (hora local).

Outlander: revelaron el orden de los episodios de la temporada 8

Para calmar un poco los nervios, no solo dieron a conocer los títulos de la temporada final de Outlander, que se espera llegue en algún momento de 2026, sino además revelaron el orden de los mismos, dando pistas nuevas a los fans. Seguí leyendo y enterate de todo.

Anteriormente, la cuenta de fans @clanlallybroch reveló los títulos de la temporada más esperada de la serie con detalles impactantes, pero ahora, compartió el orden de cada uno de los capítulos, lo que trae nuevas teorías en torno al final.

Uno por uno, los episodios de la octava temporada de Outlander: