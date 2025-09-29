Cuándo se estrena la segunda temporada de “The Pitt” en HBO Max: todas las novedades de la aclamada serie

La aclamada serie nominada al Emmy regresa con un nuevo turno, mostrando lo que ocurre durante 15 horas en la guardia de un hospital.

Tracy Ifeachor en la serie The Pitt. Foto: X/@FilmUpdates

La espera casi termina: la temporada 2 de ‘The Pitt’ llegará en 2026 con nuevas historias en el hospital. Tras los eventos de la primera temporada, la serie retoma la acción con un descanso temporal para dar paso a un nuevo turno lleno de casos difíciles y situaciones extremas que pondrán a prueba a los médicos y al personal del hospital.

La historia y el salto temporal

La segunda temporada mantendrá la estructura que caracterizó a la primera, pero con un salto de varios meses. Según el creador R. Scott Gemmill, la acción principal se desarrollará durante el puente del 4 de julio, lo que permitirá explorar la evolución de los personajes en los últimos diez meses.

The Pitt. Fuente: Max

Por ejemplo, Robby (Noah Wyle) habrá avanzado en su proceso terapéutico, mientras que Langdon (Patrick Ball) enfrentará las exigencias de rehabilitación para retomar su trabajo como médico.

Además, la serie seguirá abordando temas complejos como los problemas de presupuesto y la investigación en la sanidad pública. Uno de los casos destacados será el seguimiento de un bebé a lo largo de todo el turno de 15 horas, que mantendrá a la audiencia en vilo.

The Pitt. Fuente: Max

El reparto confirmado

Aunque el elenco no está totalmente confirmado, se espera que gran parte del reparto original regrese. Entre los nombres que casi con seguridad estarán presentes se encuentran Noah Wyle (Robby Robinavitch), Supriya Ganesh (Dra. Mohan), Fiona Dourif (Dra. McKay), Taylor Dearden (Dra. King), Isa Briones (Dra. Santos), Gerran Howell (Whitaker) y Shabana Azeez (Javadi).

También parece asegurada la presencia de Patrick Ball (Langdon), mientras que Tracey Ifeachor (Dra. Collins) no regresará. La actriz Sepideh Moafi (Dra. Al-Hashimi) se suma al elenco completando el reparto principal de esta nueva temporada.

The Pitt. Fuente: Max

Producción y rodaje

La producción ya está en marcha bajo la supervisión de R. Scott Gemmill, John Wells y Noah Wyle. Se espera que el rodaje termine el septiembre, cuando se realizarán las tomas exteriores en Pittsburgh. Tal como dice el adelanto, se espera que la serie llegue a HBO Max en enero de 2026, siguiendo la misma dinámica de emisión semanal que caracterizó la primera temporada.

Tráiler de The Pitt temporada 2

Adelanto temporada 2 de The Pitt.

El primer tráiler ya anticipa el regreso de los médicos a las urgencias, prometiendo mantener el ritmo y la tensión que atrapó a los fans en la temporada anterior. A partir de enero, la audiencia podrá disfrutar de nuevos episodios cargados de dramatismo, evolución de personajes y casos médicos que desafiarán tanto la habilidad profesional como la resistencia emocional de todo el equipo.