Se acerca el gran final de Blood of My Blood, la precuela de Outlander: un repaso por todo lo que pasó en el último capítulo

A pocos días del estreno del episodio final de la precuela que conquistó a los fanáticos, repasamos los momentos clave del último capítulo para no perderse ningún detalle del cierre más esperado.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Blood of My Blood, la precuela de Outlander que llegó para acortar la espera del droughtlander, está por terminar con su primera temporada. Para alegría de los fanáticos, la segunda parte ya fue confirmada, aunque aún no se conoce la fecha de estreno. Mientras tanto, queda esperar la temporada final de la serie principal del universo, que se espera para 2026.

A pocos días de que se estrene el episodio final de la precuela que cautivó a los fans, vale la pena hacer un repaso por el último capítulo para estar al tanto de cada detalle.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Sinopsis de Outlander: Blood of My Blood

Outlander: Blood of My Blood narra dos historias de amor paralelas: la de Ellen MacKenzie y Brian Fraser en la Escocia del siglo XVIII, y la de Julia Moriston y Henry Beauchamp durante la Primera Guerra Mundial en Inglaterra.

Ambas parejas deben luchar contra fuerzas que intentan separarlas, forjando su legado familiar y el destino que eventualmente los unirá a través de Jamie y Claire Fraser.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Un repaso por “Braemar”, el capítulo 9 de Blood of My Blood

En este episodio, los clanes de las Highlands se reúnen en el Castillo de Braemar para el tradicional tynchal, un evento anual organizado por el Conde de Mar. La ocasión se ve empañada por tensiones políticas, conflictos personales y decisiones que marcarán el futuro de los protagonistas.

Malcolm Grant, el nuevo laird de Clan Grant, enfrenta desafíos tanto internos como externos. Su tío, Malcolm McKinnon Grant, llega desde Londres con intenciones de supervisar y asesorar a su sobrino en los asuntos del clan.

Sin embargo, su presencia genera tensiones, especialmente cuando cuestiona las decisiones de Malcolm y amenaza a Ellen MacKenzie, la prometida de su sobrino, con consecuencias severas si ella traiciona la confianza del clan.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Ellen, sintiendo la presión de las expectativas familiares y las amenazas veladas, decide romper con Brian Fraser, su amor verdadero. A pesar de sus sentimientos, ella lo rechaza públicamente, lo que deja a Brian devastado y sin rumbo claro.

Durante la caza del jabalí, Brian es atacado por un grupo de asesinos contratados, conocidos como los Gallowglass. Murtagh, un aliado inesperado, interviene para salvarlo, y juntos logran escapar del peligro.

Por otro lado, en medio de la confusión, Henry Beauchamp descubre que su esposa Julia y su hijo William están vivos y presentes en Braemar, por lo que decide actuar rápidamente para sacarlos antes de que la situación se complique, buscando la ayuda de Ned para organizar su fuga.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Sin embargo, durante un encuentro discreto con Julia, son vistos por un tercero, lo que pone en riesgo que el secreto permanezca a salvo.

Habrá que esperar al episodio final para descubrir si Henry y Julia logran escapar con su hijo William, y si Ellen finalmente se casa con Malcolm Grant o si Brian logra impedirlo.

Adelanto del final de Outlander: Blood of My Blood

“Ellen se prepara para el día de su boda, mientras Julia intenta escapar”, dice la sinopsis del episodio final de la precuela Blood of My Blood, titulado “Something Borrowed”.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

En el adelanto, se puede ver que suenan las campanas para la tan esperada boda de Ellen MacKenzie, pero ¿llegará a casarse con Malcolm Grant o Brian Fraser podrá evitarlo?

Se puede ver a Fraser junto a Murtagh tramando un plan para salvar a Ellen. También luchan contra los Gallowglass, quienes sin duda fueron contratados por Colum para eliminar a Brian y que no arruine sus planes.

Por otro lado, Julia y Henry planean una estrategia para escapar del malvado Lord Lovat y de 1714. Un flashback del pasado de Henry y Julia revela el contexto de su visita a Escocia. Henry sorprende a Julia con billetes de tren y le dice: “He organizado unas pequeñas vacaciones para nosotros”.

Luego, vemos a los Beauchamp saludar desde la ventanilla de un tren rumbo a Inverness. ¿Será que estaban saludando a Claire, de cinco años, y al tio Lamb?

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

¿Superarán Ellen y Brian finalmente las adversidades y vivirán ese amor legendario? ¿Llegarán Julia y Henry a las piedras antes de que Lovat y los Grant intenten inevitablemente impedir su escape? Para saber eso hay que esperar hasta el día del estreno.

A qué hora y día se estrena el último capítulo de Outlander: Blood of My Blood en Latinoamérica

Outlander: Blood of My Blood se estrenó el 8 de agosto con un doble lanzamiento: los primeros dos episodios, titulados “Providence” y “S.W.A.K. (Sealed With a Kiss)”, llegando juntos para dar inicio a esta apasionante precuela.

Henry y Julia, padres de Claire. Foto: Instagram @outlander_starz

La serie se emitió semanalmente a través de Disney+ en América Latina, con un nuevo capítulo cada semana hasta completar los 10 que conforman la primera temporada. Y ahora, el décimo episodio está cada vez más cerca.

Siguiendo con el calendario, en Argentina y Latinoamérica, el último episodio estará disponible desde el sábado 11 de octubre a las 5 a.m. (hora local).