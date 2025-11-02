Si sos fan de Outlander o Blood of My Blood, no te podés perder esta serie de amor con viajes en el tiempo

Nuevas imágenes de Outlander. Foto Instagram @outlanderonline

Outlander es una de las series más queridas por su combinación de romance e historia, y lo que la distingue son sus viajes en el tiempo. Con la llegada de su precuela, Blood of My Blood, el universo de la historia se amplió aún más. Sin embargo, existen otras series que también exploran este tipo de saltos temporales y cautivan a los espectadores.

Para quienes buscan algo similar, pero con un toque diferente, Ashes to Ashes es la historia indicada. La serie de la BBC que combina ciencia ficción, misterio policial y una historia de amor que cruza épocas, es una joya para quienes disfrutan de la mezcla entre ambientación, historia y química entre personajes.

De qué trata Ashes to Ashes

La detective Alex Drake (Keeley Hawes) sufre un extraño accidente en 2008 y despierta en 1981. Nadie espera que un salto en el tiempo siga a un disparo en la cabeza, así que Alex cree que su mente ha creado un extraño rompecabezas que debe resolver antes de volver con su hija, Molly.

Ashes to Ashes. Foto: BBC.

Entre tanto, debe lidiar con sus nuevos compañeros de trabajo, incluyendo a Gene Hunt (Philip Glenister), un jefe que parece salido de otra época: machista, irritante y testarudo. Pero como suele pasar, el que parece el peor rival termina siendo también el amor predestinado.

Ashes to Ashes es el spin-off de Life on Mars, la serie que siguió a Sam Tyler y su salto de 2006 a 1973. Aunque no es obligatorio ver Life on Mars primero, conocerla ayuda a entender algunas referencias. Los creadores regresan para expandir la historia, logrando que la premisa funcione tanto para quienes conocen el universo como para nuevos espectadores.

Una mezcla de géneros que funciona

La serie combina crímenes semanales con secretos que se revelan poco a poco. Nada se siente forzado o desordenado. La ambientación está cuidada hasta el último detalle: autos de época, un Londres colorido, moda ochentera y una banda sonora que revive los hits de los 80. Además, se incorporan eventos históricos como la Guerra de Malvinas, la política de Thatcher o la corrupción policial, sin que se sientan forzados.

Ashes to Ashes. Foto: BBC.

Romance con química y tensión

El corazón de la serie está en la relación entre Alex y Gene. Su atracción se construye lentamente, con tensión sexual, debates constantes y ese tira y afloja que hace que cada mirada o discusión sea cargada de significado. Alex es moderna, independiente y segura de sí misma, mientras que Gene, a pesar de su machismo, revela un lado más suave que solo ella logra ver.

Si te gustan las historias de amor con viajes en el tiempo, la química entre los protagonistas y un equilibrio entre historia, suspenso y drama, Ashes to Ashes es ideal.