Temporada 8 de Outlander: las 4 teorías que dejó Blood of My Blood y el posible reencuentro de Jamie y Claire con sus padres

Con la saga de libros y la nueva precuela como telón de fondo, los fans han desarrollado múltiples teorías que vale la pena explorar, para adelantarnos a lo que podría suceder en el final de Outlander.

Outlander, temporada 7. Foto X @omelete

El final de temporada de Blood of My Blood deja a los fans con la intriga sobre lo que traerá la octava temporada de Outlander, abriendo un abanico de nuevas posibilidades para un cierre de serie que se espera a principios de 2026.

Se sabe que el libro número 10 de la saga, Una bendición para un guerrero que sale (A Blessing for a Warrior Going Out, en inglés), escrito por Diana Gabaldón y aún sin fecha de lanzamiento, tendrá un desenlace distinto al de la serie. Por su parte, la última entrega televisiva se basará principalmente en el noveno libro, Ve y dile a las abejas que me he ido.

Entre tantos libros y la nueva precuela, han surgido diversas teorías entre los fans que vale la pena analizar, para adelantarnos un poco a lo que se viene en la temporada final.

Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

El hijo de Julia y Henry es el hermano mayor de Jamie Fraser

Recordemos que Julia viajó en el tiempo estando embarazada de Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), padre de Claire. Sin embargo, al llegar al pasado fue secuestrada y separada de él. Terminó trabajando como sirvienta en la casa de Lord Lovat (Tony Curran), padre de Brian Fraser (Jamie Roy) y el ‘abuelo malvado’ de Jamie Fraser. Para proteger a su hijo, Julia hizo creer a Lovat que el bebé era suyo.

Antes del bautismo oficial en la iglesia protestante, Brian Fraser realizó un rito tradicional de las Highlands, bautizando al bebé sobre la hoja de una espada. Julia lo llamó William Henry Beauchamp, pero más tarde Lord Lovat lo llevó a la iglesia, lo bautizó como Simon Fraser, lo reconoció como su hijo y se casó en secreto con Julia.

El dato clave es su nombre. En Outlander, Jamie Fraser llama William a su hijo ilegítimo en honor a su hermano mayor, que murió de viruela cuando tenía 11 años, poco antes de su nacimiento. Claire, que es unos cinco años mayor que Jamie, era una niña cuando nació su hermano William, pero en otra época.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Así, las fechas y conexiones sugieren una posibilidad: queWilliam, el hijo de Julia y Henry, haya sido adoptado por Ellen MacKenzie y Brian Fraser. En ese caso, Jamie y Claire podrían ser una especie de hermanastros, compartiendo lazos familiares a través de ese niño que une sus dos linajes.

Jamie y Claire se cruzarán con Julia y Henry en la temporada 8 de Outlander

La séptima temporada de Outlander terminó con Claire descubriendo que su primera hija, Faith, sobrevivió y tuvo a su vez dos hijas. Claire había sufrido un parto traumático en la segunda temporada y pasó las siguientes cinco temporadas —y más de veinte años de su vida— creyendo que su hija había muerto. Además, siempre pensó que sus padres también habían fallecido.

Ahora que Claire sabe que su hija sigue viva, tendría sentido que los creadores de la serie hicieran algo similar en la octava temporada, y que Claire y Jamie se crucen con Julia y Henry. Al menos, podrían encontrar pruebas de que no murieron en un accidente y que, como Claire, eran viajeros en el tiempo.

Existe un registro en papel que confirma la existencia de Julia Beauchamp, y ninguna escena de la serie es casual: la cámara enfocó su nombre en el registro de bodas al final del episodio 7.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Por otro lado, Henry Beauchamp firma su correspondencia al servicio de los Grant como Henry Grant. Si Jamie y Claire no se encuentran con Julia y Henry, no sería inédito en Outlander que un personaje descubra que alguien está vivo después de haberlo creído muerto. Un ejemplo notable ocurrió en el episodio 5 de la temporada 3, cuando Claire se dio cuenta de que Jamie había sobrevivido a la Batalla de Culloden.

Otra teoría dice que el hijo de Julia y Henry es Charles Stuart

Simon Fraser, abuelo de Jamie Fraser y segundo marido de Julia, es un hombre iracundo que mantiene gran respeto por su vidente, Maisri. Los fans de Outlander quizá recuerden a Maisri de la segunda temporada, cuando Jamie y Claire visitan a Lord Lovat y conocen al hijo de Simon, también llamado Simon, nombre oficial que Lord Lovat le da a su hijo con Julia. Sin embargo, el bebé que aparece en Blood of My Blood no fue engendrado por Lord Lovat, sino que es hijo de Henry.

Teniendo en cuenta la profecía de Maisri sobre el bebé de Julia, destinado a unir los clanes y restaurar el trono escocés, es posible que este niño sea Carlos Estuardo, el rostro de la rebelión jacobita.

Blood of My Blood termina con un cierre ambiguo, dejando en el aire si Julia y su hijo (llamado William para ella) lograrán escapar. Es posible que Julia encuentre refugio entre los partidarios jacobitas y que su hijo sea criado bajo la identidad de Carlos Estuardo.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Aunque existe un Simon Fraser reconocido como hijo legítimo mayor de Lord Lovat en Outlander, podría haber otro hijo no reconocido que también reciba el nombre Simon, sumando aún más misterio a la historia.

La amante de Ned Gowan fue robada por los Stones

Durante la celebración de Beltane, Ned Gowan y Henry presencian la bendición de la fertilidad y comparten sus recuerdos de amores perdidos. Ambos han sufrido la ausencia de un ser querido, un dolor que se hace más evidente en ese momento. Las mujeres que acuden a las piedras erguidas cerca de Inverness buscan la bendición, las mismas que juegan un papel clave en la vida de Henry y Julia, así como en la de Claire, Brianna y Roger en Outlander.

Ned, que ha estado ayudando a Henry en la búsqueda de Julia, observa su tormento y confiesa bajo las estrellas que él también perdió trágicamente a su amante en Edimburgo. Le aconseja a Henry encontrar una manera de aliviar su sufrimiento, ya sea deteniendo la búsqueda de Julia o estableciendo un límite de tiempo.

Outlander, una serie que transporta a un mundo lleno de fantasía y misterio. Foto Instagram.

Más adelante, durante el tynchal anual del Conde de Mar en Braemar, Henry descubre que Julia y su bebé están vivos, aunque en una situación precaria, y pide la ayuda de Ned para escapar. Consciente del riesgo, Ned recuerda su propia necesidad de huir en el pasado. Se sugiere que la amante de Ned pudo haber sido llevada por las piedras, lo que explica el intenso recuerdo de su pérdida mientras hablaba con Henry en Beltane, sumando un trasfondo místico y misterioso a la historia.