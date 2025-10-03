Cambia la fecha del gran final de Blood of My Blood, la precuela de Outlander: cuándo será

Luego de varios estrenos semanales, la serie se prepara para su gran final, pero con una modificación en el calendario que llamó la atención de los fans.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Starz

Blood of My Blood, la precuela de Outlander, se acerca a su gran final. Tras varios estrenos semanales consecutivos desde el 8 de agosto, ahora solo queda esperar el último capítulo, y crece la curiosidad sobre cuándo se podrá ver el tan esperado desenlace.

Situada décadas antes de la historia original, la serie explora los orígenes de los padres de Jamie —Brian y Ellen— y de Claire —Julia y Henry—, revelando cómo sus vidas, marcadas por el amor, la traición y el destino, sentaron las bases de una de las historias de amor más icónicas de todas.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Starz

Aunque siguiendo la lógica de la serie el final podría esperarse para el sábado 4 de octubre, la realidad es que no estará disponible ese día y habrá que esperar un poco más.

Cuándo se estrena el episodio final de Outlander: Blood of My Blood

El episodio final se estrenará en Argentina el 11 de octubre, rompiendo con el ritmo semanal que caracterizó a la serie. Y ahí surge la pregunta inevitable: ¿por qué este fin de semana no hay nuevo capítulo?

Por qué este fin de semana no hay episodio de Blood of My Blood

La respuesta está en una estrategia habitual: antes de un final de temporada, muchas producciones deciden hacer una breve pausa. Esto permite refrescar la memoria de los fans, dar margen para revivir episodios anteriores y, sobre todo, aumentar la expectativa por el cierre. En el caso del universo Outlander, se trata de una práctica recurrente que también se replica en la serie original.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Starz

Revelaron un avance del final de Outlander: Blood Of My Blood y crecen las expectativas por la aparición de Claire

“Ellen se prepara para el día de su boda, mientras Julia intenta escapar”, dice la sinopsis del episodio final de la precuela Blood of My Blood, titulado “Something Borrowed”.

En el adelanto, se puede ver que suenan las campanas para la tan esperada boda de Ellen MacKenzie, pero ¿llegará a casarse con Malcolm Grant o Brian Fraser podrá evitarlo?

Se puede ver a Fraser junto a Murtagh tramando un plan para salvar a Ellen. También luchan contra los Gallowglass, quienes sin duda fueron contratados por Colum para eliminar a Brian y que no arruine sus planes.

Por otro lado, Julia y Henry planean una estrategia para escapar del malvado Lord Lovat y de 1714. Un flashback del pasado de Henry y Julia revela el contexto de su visita a Escocia. Henry sorprende a Julia con billetes de tren y le dice: “He organizado unas pequeñas vacaciones para nosotros”.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Starz

Luego, vemos a los Beauchamp saludar desde la ventanilla de un tren rumbo a Inverness. ¿Será que estaban saludando a Claire, de cinco años, y al tio Lamb?

¿Superarán Ellen y Brian finalmente las adversidades y vivirán ese amor legendario? ¿Llegarán Julia y Henry a las piedras antes de que Lovat y los Grant intenten inevitablemente impedir su escape? Para saber eso hay que esperar hasta el día del estreno.