El exitoso conductor argentino de TV que se confesó con Pergolini: no descarta una candidatura presidencial

En “Otro Día Perdido”, el famoso entrevistador no ocultó sus deseos de incursionar en la política.

Una entrevista durante el programa "Otro Dia Perdido" Foto: @otrodiaperdidok

El conductor de televisión y conferencista, Dante Gebel, fue entrevistado por Mario Pergolini en el programa nocturno “Otro Dia Perdido”. Durante la charla, no faltaron las preguntas picantes y el orador las respondió todas.

Mientras la charla avanzaba, Pergolini quiso saber si alguna de las preocupaciones que el entrevistado expresaba podía impulsarlo a meterse en política. “No lo descarto”, fue la respuesta de Gebel, a la que se sumó una reflexión sobre la importancia de involucrarse en la administración pública.

Una entrevista durante el programa "Otro Dia Perdido" Foto: @otrodiaperdidok

Sin embargo, el entrevistado explicó que “a riesgo de sonar petulante” está muy cómodo en Estados Unidos, desde donde graba y emite sus programas. “Hace dos años te hubiera dicho que no”, pero lo mantuvo como una posibilidad de cara al futuro.

El programa “Dante Show Night” se emite en varias naciones de Hispanoamérica y su realizador acumula reconocimiento por combinar gracia, carisma y discursos motivacionales.

Sostuvo que no descarta ser Presidente Foto: @otrodiaperdidok

Además, es pastor de la comunidad religiosa “River Church” en California y escribe libros motivacionales. Actualmente, está de gira con el show “PresiDante”, con el cual recorre escenarios a lo largo de todo el país.