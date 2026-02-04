Una reconocida figura del streaming se suma a “Otro día perdido”, el programa de Mario Pergolini:

Mario Pergolini en "Otro día perdido". Foto: Instagram/otrodiaperdido

Luego de una gran temporada en Calle Corrientes y ser un personaje destacado en el mundo del streaming, Evelyn Botto llega a la pantalla chica como panelista de “Otro día perdido”, el nuevo programa de Mario Pergolini en El Trece.

Si bien la reconocida locutora tuvo un breve paso por las cocinas de MasterChef Celebrity en Telefe, tomó la decisión de trabajar en el canal competencia.

Evelyn Botto se suma a Otro Día Perdido. Foto: X.

La cuenta de X @teleavisador comunicó que la actriz sería la nueva incorporación del ciclo de Pergolini, ocupando el lugar de la humorista Laila Roth, quien no regresará en la segunda edición del night show.

Otro de los datos que reveló la cuenta fue que “Otro día perdido” volvería a la pantalla chica a fines de marzo y no a mediados de febrero, como se esperaba.

Laila Roth ya no formará parte de "Otro día perdido". Foto: Instagram mpergoliniok

Sofía Aldrey opinó sin filtros sobre el romance entre Fede Bal y Evelyn Botto: “Ella siempre lo persiguió”

Tras los rumores de un romance entre Evelyn Botto y Fede Bal, Sofía Aldrey, expareja del actor, dio su opinión sin filtros. En diálogo con LAM, la modelo aseguró que la actriz “siempre estuvo detrás” de Bal mientras ellos eran pareja y remarcó que, por eso, no le sorprende la situación.

“Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo. De hecho, una vez él me dijo ‘¿a vos te pone celosa, Evelyn?’. Así que esto viene…”, contó Sofía.

“¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río de Janeiro. Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy, en la mesa estaba Evelyn, y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”, agregó la modelo, dejando en claro que este vínculo podría venir desde antes.

La palabra de Sofía Aldrey. Video: LAM.

Si bien aclaró que, de haber ocurrido una infidelidad, el responsable es quien era entonces su pareja, también opinó que ella “jamás estaría con alguien que está en pareja, no se me cruza por la cabeza”.

En ese momento, el notero Santiago Riva Roy comparó a la conductora de Olga con la China Suárez: “Así que Evelyn es Tatiana, mirá vos”.

“Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, a él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”, Aldrey.