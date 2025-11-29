Rosalía y Mariana Enríquez, entre “la obsesión” por Lux de la escritora y la admiración de la cantante por uno de sus libros

La escritora argentina elogió el nuevo lanzamiento de la cantante española. Intercambiaron elogios y versiones afirman que desayunaron juntas en el bar notable Los Galgos.

El nuevo disco de Rosalía Foto: @PopTingz

Rosalía, la cantante española que causa furor con su nuevo disco “LUX”, compartió un desayuno con la prestigiosa escritora argentina Mariana Enriquez, en el bar notable de la Ciudad de Buenos Aires, Los Galgos, ubicado en Avenida Callao y Lavalle, en el centro porteño. Así lo confirmó la periodista Cecilia González.

La conexión entre las dos referencias del ámbito artístico inició unas semanas atrás, cuando la aclamada autora de terror elogió el nuevo disco de la española: “Estoy entrando en una obsesión con ese disco porque además ella nombró a sus santas que la inspiraron. Juana de Arco, Hildegarda de Bingen, y yo tengo como unas santitas, que son otras, Leonora Carrington, Leonor Fini, las artistas surrealistas que a mí me vuelven loca. Y me entré a obsesionar. Locura. Afinidades. Ver a otra mujer loca que dice: esta canción la canté en francés por Juana de Arco. Si, si si”, explicó la escritora de Nuestra parte de noche en una entrevista con Julio Leiva.

Los halagos de Mariana Enriquez a Rosalía

También, le dedicó una publicación de Instagram destacando algunas canciones que disfrutó y la inspiraron al escuchar el nuevo disco. “Mio Cristo, Sexo..., Memória, Magnolias, Berghain y Focu’ranni (que está en la versión física que ya escuché 💅🏼)” detalla Enriquez.

Por su parte, la cantante catalana aprovechó la entrevista en el programa de streaming en LUZU TV, durante el programa Nadie dice nada para devolver el gesto. Allí recomendó el libro Las cosas que perdimos en el fuego. “(el libro) me gustó mucho. Ella es increíble, se lee como con gusto”. Angela Torres, participante del programa, añadió que es “su escritora favorita”.

La artista española está recorriendo el mundo presentando su nuevo disco mediante charlas y entrevistas. Además de ir al programa de Nico Occhiato, estará esta noche en Otro Día Perdido como invitada por Mario Pergolini, donde seguirá explayándose sobre lo hecho en su última obra.

Rosalía sobre la obra de Mariana Enriquez

LUX y un éxito que rompe con los esquemas de la industria musical

Lux, el nuevo disco de Rosalía, es un disco especial por varias razones. Lo que más llama la atención es la carga espiritual y simbólica que llevan sus canciones. Cuenta con 15 tracks e incluye fragmentos en latín, árabe y hebreo. La instrumentación refleja referencias que vienen de la música clásica y se mezclan con influencias contemporáneas como la electrónica.

Además, tiene una colaboración con Björk e incluso un coro de niños de un monasterio milenario. La cultura católica tiene una importante presencia en el disco. “Al final, en una era que parece que no es la era de la fe, o de la certeza, o de la de la verdad, quizás es más necesario que nunca una fe, o una certeza, o una verdad”, afirmó en una entrevista en Ciudad de México.

Temas como “Dios es un stalker”, “Reliquia” y “Divinize” pueden ser quizás los más representativos del disco. Sin embargo, la joya, y la canción más popular, es sin duda “La Perla”, que utiliza la metáfora de la preciosa piedra como un objeto hermoso, pero que trae peligro y dolor.