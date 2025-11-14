Ni Luzu Ni Olga: se confirmó a quién le dará una entrevista La China Suárez tras la polémica

La entrevista de La China Suárez en Luzu TV no llegó a buen puerto y tampoco estará en Olga. Con quién charlará la actriz.

La actriz dará una entrevista en el marco de la película "Parking" que se estrenó recientemente. Foto: TV Pública

Eugenia “La China” Suárez tenía pautada una entrevista en el programa Antes Que Nadie, conducido por Diego Leuco en Luzu TV, pero anunciaron que se canceló y se rumoreó que fue porque desde el canal no cumplían con las condiciones de la actriz. Sin embargo, lo desmintió y se supo a qué programa irá.

En los últimos días, se esperaba la presencia de “La China” Suárez en Luzu TV, ya que estaba prevista una nota con el ciclo conformado por Diego Leuco, Yoyi Francella, Martín “Trinche” Dardik y Mica Vázquez. La artista de 33 años se encuentra en medio de una movida de prensa en el marco del reciente estreno de la película Parking por Disney+.

Sin embargo, no pudo concretarse. Tras el revuelo, tanto el canal de Occhiato como Olga le pusieron una pizca de humor al asunto e invitaron a una mujer nacida en China, en alusión el sobrenombre de la actriz.

Con quién dará una entrevista La China Suárez

A pesar de la tensión que se generó por esta situación, la artista de 33 años dirá presente en otro programa. Según pudo averiguar Canal 26, La China Suárez confirmó su presencia en Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini en El Trece. De hecho, ya fue a grabar la entrevista pasada las 15 horas y se emitirá este mismo viernes 14 de noviembre.

China Suárez. Foto: Instagram.

Qué dijo La China Suárez luego de la polémica con Luzu TV y Olga

Los rumores aseguraban que “La China” había pedido que esté presente Nicolás Occhiato, pero la actriz lo desmintió. “Lo más genial de todo, es que yo no me enteré de ninguna exigencia. No las puse yo. Ellos querían que vaya a Nadie Dice Nada y yo les dije que prefería ir con Leuco porque ya me había entrevistado años antes y lo había pasado muy bien", reveló.

“Eso pasa cuando hay mucha gente en el medio, por eso me cuesta delegar y prefiero hablar las cosas yo misma personalmente. En fin, un mal entendido que se podría haber evitado, pero puede pasar”, detalló.

Además, aprovechó para hablar de Olga, el canal de Migue Granados. “Sé que estaban hablando con Granados hasta hoy a la mañana, pero Disney prefirió ir con Luzu. Después se ve que se ofendieron y tuitearon esa pelotudez para seguir fomentando el hate. Estas cosas muchas veces a los actores nos exceden", sostuvo.

De qué se trata “Parking”, la película protagonizada por La China Suárez y Marc Clotet

Disney+ estrenó recientemente Parking, la película protagonizada por La China Suárez y el actor español Marc Clotet y ya está entre las más vistas de la plataforma.

La nueva comedia de acción, dirigida por Agustín Rolandelli, tiene una duración de 1 hora y media y promete atraer al espectador con su historia llena de giros inesperados y mucha diversión.

“La historia sigue a Mateo (Clotet), un delincuente con arresto domiciliario que aprovecha su primer día de trabajo en un parking del microcentro de la ciudad de Buenos Aires para planear su gran escape. Sin embargo, la monotonía se quiebra cuando Lara (Suárez), una enigmática mujer, paga por una estadía nocturna antes del cierre y minutos después un hombre armado irrumpe en el lugar escapándose por los pisos superiores”, explica la sinopsis de Disney+.

Elenco de la película Parking