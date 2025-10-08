Preocupación por la salud de Mónica Farro: la vedette podría quedar internada

La vedette podría quedar internada por un problema de salud que arrastra hace algunos meses. Los detalles en la nota.

Mónica Farro. Foto: Instagram.

Mónica Farro estaría transitando un grave problema de salud que la lleva a realizarse distintos estudios de salud para saber si debe operarse o no. El encargado de difundir esta noticia fue Fede Flowers a través de sus redes sociales.

El problema de salud de la uruguaya vendría de hace algunos meses tras sufrir una bronquitis aguda en el mes de mayo. “Mónica Farro en la guardia esperando resultados por una posible recaída de la anemia crónica y por síntomas en pulmones por una tos de 4 meses de evolución”, expresó el periodista.

“Tuvo bronquitis aguda en mayo y no pudo remontarla pese a la medicación. Le hicieron radiografías, exámenes de laboratorio y aguardando resultados por una posible internación”, agregó.

Información sobre la salud de Mónica Farro. Foto: X/fedeflowersok

La reacción de Mónica Farro que asustó a todos cuando Yanina Latorre le pidió perdón

Mónica Farro se mostró muy enojada al recibir la burla de sus compañeras del programa LAM, Matilda Blanco y Yanina Latorre, quienes le dijeron que tenía feo olor y el pelo sucio.

La conductora de Sálvese Quien Pueda se disculpó con la vedette. Le dijo que quiso hacer un chiste, pero entiende que no estuvo bien: “No te quise agredir ni generarte ningún tipo de quilombo. Yo a veces te chicaneo y te divertís porque no te entran las balas”.

“Las burlas, la humillación y el dañar la reputación de una persona, es bullying y no lo voy a aceptar”, dijo Farro. “Yo nunca dañé tu reputación. Fue un mal chiste, sí, pero te reíste...”, contestó Latorre.

“Que me digan pelo sucio es banal, no me importa, pero no me gusta la burla. Ahora tengo que soportar que de todos los programas, antes de presentar una nota mía, pregunten si tengo el pelo limpio o sucio. Quiero respeto”, explicó la uruguaya.

Entonces Yanina le pidió disculpas: “No te quise humillar, no fue mi intención. Nunca te falté el respeto. Si te molestó, disculpas. Pero no hubo mala intención, sino un juego de mier...”.

Mónica Farro

Mónica Farro se sacó la cucaracha (auricular), se levantó de la silla y se acercó a su compañera. Todos se quedaron mudos y con miedo a la reacción de la vedette. “¿Qué pasó?”, preguntó Yanina, entonces Farro la abrazó y Latorre reconoció que le dio miedo verla levantarse de golpe: “Pelotu... dije ‘ahora me pega’”.

“Se reconciliaron qué suerte. En un segundo nos hiciste entrar en pánico a todos. Ninguna se paró nunca acá”, sentenció Ángel de Brito.