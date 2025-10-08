Daniela Celis reveló que Thiago Medina se recupera “dando pasos gigantes”: cuál es el nuevo tratamiento debe hacer el ex Gran Hermano

El influencer evoluciona en una sala de cuidados intermedios en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras haber estado semanas en terapia intensiva.

Daniela Celis y Thiago Medina. Foto: Instagram.

Mientras Thiago Medina evoluciona en una sala de cuidados intermedios en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Daniela Celis se mostró contenta por la evolución de su expareja y papá de sus dos hijas.

“Para los que me preguntan, Thiago sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz”, escribió en una historia de Instagram.

Daniela Celis habló sobre la salud de Thiago Medina. Foto: Instagram.

Luego, agregó: “Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibióticos por vía oral”.

“Celebramos cada logro, acompañamos sus avances y seguimos deseando su recuperación. Cómo siempre, gracias a todos por estar, sentimos el amor cerquita, puertas adentro y afuera del hospital”, expresó la influencer.

Además, en diálogo con Puro Show, Daniela contó que Thiago “tiene que aprender a levantar los brazos y pararse solo”.

Daniela Celis habló sobre una posible reconciliación amorosa con Thiago Medina

En medio de la recuperación de Thiago Medina tras el accidente de moto que lo dejó en terapia intensiva, Daniela Celis habló sobre cómo le afectó la internación de su expareja y no descartó una posible reconciliación amorosa.

Si bien siempre se mostraron como una familia muy unida, Daniela y Thiago confirmaron su separación a principios de mayo. Si bien no eran pareja, aclararon que siempre estarían unidos por sus dos hijas. Sin embargo, luego del dramático accidente, las cosas podrían cambiar y la influencer no descartó una reconciliación.

Thiago Medina y Daniela Celis. Foto: Instagram @gemelas.medinacelis

“La vida es así, en un segundo pasa algo y se revoluciona todo. Me han pasado muchísimas cosas en estos 23 días...”, dijo Daniela Celis en una entrevista con Vero Lozano en Cortá por Lozano.

Luego, agregó: “Entonces entendemos que la situación es muy sensible, estamos todos vulnerables y es delicada, pero si sabemos también que nos vamos a sentar a charlar cuando él salga a ver qué pasa con todo esto. Y si nos volvemos a enamorar o no y seguimos siendo padres toda la vida”.