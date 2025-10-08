Un éxito en streaming: la película de terror de Prime Video que atrapa desde el principio

Una de las plataformas más elegidas por los usuarios tiene en su lista de éxitos una de las películas de terror más vistas. Mirá el tráiler.

Hombre Lobo. Foto: Prime Video.

La plataforma de Prime Video es una de las más elegidas para maratonear los fines de semana tanto con series como con películas o documentales. En esta oportunidad, la plataforma ofrece una de las películas más vistas en el género del terror.

Se trata de “Hombre Lobo (Wolfman)”, un filme lanzado en enero del 2025 dirigido por Leigh Whannell que fue un éxito en el streaming.

Hombre Lobo. Foto: Prime Video.

De qué se trata “Hombre Lobo”

“Christopher Abbott protagoniza el filme como Blake, un esposo y padre en San Francisco que hereda su aislada casa de la infancia en Oregón tras la desaparición de su padre presuntamente muerto. Como su matrimonio con Charlotte (Julia Garner), su exitosa y ambiciosa esposa, está en problemas, Blake la convence de tomarse un descanso y visitar la propiedad junto a su hija, Ginger”, remarca la sinopsis oficial de Prime Video.

La película gira en torno a Blake, un hombre casado y padre de familia que hereda la casa rural ubicada en Oregón, donde vivió toda su vida luego de la desaparición de su papá, quien fue dado por muerto. En plena crisis con su familia, Blake convence a su esposa para ir de visita a la propiedad.

Sin embargo, todo empeora cuando de camino a la granja en plena noche sufren el brutal ataque de un animal que no logran distinguir. Además, en un intento desesperado por escapar, quedan atrapados dentro de la casa mientras la criatura merodea por el lugar. Con el paso del tiempo, el hombre comienza a comportarse de una forma poco usual.

Hombre Lobo. Foto: Prime Video.

Elenco de “Hombre Lobo”