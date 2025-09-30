Está en el Top 10 de Prime Video: la película imperdible que mezcla un mundo de brujas, guerra y apocalipsis

Este título logró meterse en la lista de éxitos de la plataforma y promete atraer a los espectadores por su trama de acción y fantasía.

Tierras Perdidas. Foto: Prime Video.

Llega el fin de semana y muchos eligen salir a pasear, pero también están los fanáticos de las series y películas que eligen quedarse en casa y maratonear con pochoclos en mano. En ese sentido, Prime Video sumó un nuevo título que mezcla acción, fantasía y el sello de un autor reconocido que promete atraer a los espectadores.

Se trata de “Tierras Perdidas”, una película creada por Paul W.S. Anderson y que llama la atención por su género y su estética. Con una historia que incluye brujas, mundos oscuros, guerra y apocalipsis, este título se metió en el Top 10 de lo más reproducido.

De qué se trata “Tierras Perdidas”

“La bruja Gray Alys y el pistolero Boyce cruzan un desierto mortal para atrapar al Hombre Lobo, enfrentando bandidos, demonios y su inevitable destino”, es la sinopsis oficial de la película.

La historia, inspirada en un cuento escrito por George R.R. Martin en los años 80, se adapta al relato original pero con una mirada distinta y más potente. En “Tierras Perdidas” se pone el foco central en la acción, las escenas de guerra y la estética estilo steampunk.

Tierras Perdidas. Foto: Prime Video.

Elenco de “Tierras Perdidas”

Milla Jovovich

Dave Bautista

Charlotte Kirk

Kaya Scodelario

Shohreh Aghdashloo

Oliver Trevena

Adam Basil

Tierras Perdidas. Foto: Prime Video.

Terror en streaming: la película basada en una novela de Stephen King que llegó a Prime Video

Las novelas y películas de Stephen King llaman mucho la atención del público por sus historias sangrientas, terroríficas y llenas de acción y giros inesperados, motivo por el cual muchos otros títulos se inspiran en sus obras.

En esta oportunidad, la plataforma Prime Video incluyó en su catálogo “El Mono”, un filme de 107 minutos basado en una novela del icónico director que promete mantener al espectador en vilo.

El Mono, película. Foto: Prime Video.

La historia de “El Mono” se centra en los gemelos Hal y Bill, quienes comienzan a vivir un drama intenso cuando suben al ático de su padre y encuentran un extraño y particular mono de juguete que si bien en principio no presenta ninguna particularidad, les llama poderosamente la atención su aspecto terrorífico.

Sin embargo, con el paso de los días, empiezan a desatarse muertes horrorosas y descubren que todas están vinculadas con el objeto maldito. Los jóvenes intentan desecharlo, pero el mono siempre vuelve, una situación que los obliga a entender cómo enfrentarlo y destruirlo antes de que mate a todos.