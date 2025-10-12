Rating de Septiembre 2025: Telefe lideró ampliamente la televisión de aire

Con una base de 996.580 casos, la medidora de audiencia SMAD confirmó el liderazgo del “canal de las pelotas” en el noveno mes del año.

Rating septiembre. Foto: SMAD

Telefe mantiene un liderazgo indiscutido entre las distintas señales de televisión por aire.

Según datos de SMAD (Sistema de Medición Digital), el viejo Canal 11 conserva la cima del ranking de manera ininterrumpida y en septiembre, los números volvieron a demostrarlo, cerrando en un promedio de audiencia de 6,34 puntos. Un promedio mensual que le permitió duplicar y más a su principal competidor, El Trece, que obtuvo 3,08.

Rating septiembre. Foto: SMAD

La tabla continuó de la siguiente manera: América TV en el tercer puesto con 2,04, El Nueva en el cuarto lugar con 1.13 y más atrás, TV Pública (0,17), NET TV (0,12) y Bravo TV (0,06).