Wanda Nara y Maxi López tuvieron su primera chicana en MasterChef Celebrity: “Estuve casado una vez y era todo congelado”

El exfutbolista y la conductora estuvieron casados durante muchos años y ahora se reencontraron en el reality de cocina. Cómo fue el primer cruce entre ambos.

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef. Foto: Telefe.

Este lunes comenzó MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe y ya hubo un cruce entre Wanda Nara y Maxi López que se viralizó en redes. El reencuentro entre ambos, como era de esperarse, no decepcionó: hubo nervios, chicanas y un “carpetazo” del exfutbolista sobre su vida cuando estaba casado con la conductora.

El tenso diálogo comenzó con Wanda, visiblemente nerviosa, rompiendo el hielo. “Ni loca. No. Maxi, viniste, ¿te animaste?”, le dijo. A lo que él, reconociendo la presión del momento, respondió: “Me animé. Si tengo que decir un nivel de nerviosismo, estoy arriba de 100”.

El ida y vuelta entre Maxi López y Wanda Nara. Video: Telefe.

Sin embargo, el momento más picante llegó cuando la conductora le preguntó por sus habilidades culinarias. “Mucho tiempo estuviste viviendo a congelados. ¿Cocinás o no cocinás?”, indagó. La respuesta del exfutbolista fue un dardo directo a su pasado en común: “Estuve casado una vez y era todo congelado”, lanzó, provocando una risa incómoda en el estudio.

Lejos de quedarse callado, López continuó: “Ahora aprendí yo un poco. Algo tuve que aprender con mi chico, te digo la verdad”. “Ahora no solo el jurado, sino también esta Wanda. Ahora sí”, cerró.

Wanda Nara junto a los participantes de MasterChef. Foto: Telefe.

Cómo es la relación actual entre Wanda Nara y Maxi López

Antes del arranque de MasterChef Celebrity, Wanda Nara había anticipado la dinámica que se vería en pantalla. “Fue un personaje difícil que estuviera acá, vive afuera. Todo nuestro entorno sabe nuestra forma de ser, y yo con él siempre tuve esta relación de hacer chistes y bromas… tuvimos nuestras peleas, obviamente, pero la relación está como cuando éramos jóvenes”, confesó la empresaria en una entrevista con el noticiero de Telefe.

Wanda Nara y Maxi López cuando eran pareja. Foto: archivo.

Por su parte, Maxi López viajó solo a la Argentina para este desafío, dejando en Europa a su actual pareja, Daniela Christiansson, quien está embarazada. La participación del exfutbolista en el reality conducido por su exesposa promete ser uno de los condimentos más explosivos de la temporada, con una mezcla de competencia, humor y viejos rencores servidos en el prime time.