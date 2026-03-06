Evangelina Anderson y Ian Lucas. Foto: Canal26.com

Evangelina Anderson habló públicamente sobre las fotos que comenzaron a circular en redes sociales donde aparece a los besos con Ian Lucas. La imagen generó rumores sobre un posible vínculo entre ambos, pero la modelo salió a aclarar qué ocurrió realmente en ese momento.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre la foto viral con Ian Lucas

Durante una entrevista en el programa Cortá por Lozano, Anderson explicó que la escena fue malinterpretada y que todo se dio en el contexto de una reunión entre amigos.

Según relató, el episodio ocurrió a la salida de una fiesta organizada por Luck Ra en su casa. “Estábamos en un grupo de amigos y empezaron a bromear diciendo ‘pico, pico, pico’”, contó la modelo, restándole importancia a la situación.

Evangelina Anderson rompió el silencio en Cortá por Lozano.

En ese sentido, dejó en claro que la imagen viralizada no refleja lo que realmente pasó y que las conclusiones que surgieron a partir de esa foto fueron exageradas. Anderson remarcó que a partir de una sola imagen se construyó una historia que, según ella, no tiene relación con la realidad.

Por qué la modelo asegura que la imagen está incompleta

Durante el programa, la conductora Verónica Lozano mostró la fotografía que generó la polémica y la modelo aprovechó para ampliar su explicación sobre lo ocurrido esa noche.

Evangelina Anderson y Ian Lucas a los besos. Foto: Cortá por Lozano.

Anderson aseguró que existe una imagen previa que no fue difundida y que ayudaría a entender mejor la situación. “Tengo la foto anterior a esa, que justamente es la que no enviaron”, comentó, dando a entender que el momento fue registrado de manera parcial.

Lozano interpretó la escena como una situación típica de una fiesta: alguien intenta dar un beso mientras la otra persona esquiva el gesto. Ante esa descripción, la modelo coincidió con la lectura de la conductora.

La reacción en redes y el debate que generó la foto viral

En medio de la conversación, también intervino Costa, quien opinó sobre la repercusión que tuvo el episodio en redes y en los medios. Según planteó, Anderson habría recibido críticas desmedidas y señaló que en el ambiente del fútbol muchas veces se protege más la imagen del hombre, algo que podría haber influido en la manera en que se habló de la modelo tras su separación.

Evangelina Anderson. Foto: NA

Con estas declaraciones, Evangelina Anderson buscó cerrar la polémica y aclarar que la foto viral no representa el inicio de una relación sentimental, sino simplemente un momento informal entre amigos durante una fiesta.