Quiénes son los famosos que fueron convocados a Masterchef Celebrity: “No sabe hacer ni un huevo frito”

En plena negociación para cerrar el reality, algunas presencias ya fueron confirmadas, pero otras, siguen dudando. Cuándo será la fecha de estreno del programa de Wanda Nara.

¿Quiénes serán los elegidos de Masterchef Celebrity 4?

La vuelta de Masterchef Celebrity pisa cada vez muerte en el gigante de la televisión y los nombres de los confirmados empiezan a circular. Lo cierto es que en breve volverá el reality conducido por Wanda Nara con una larga lista de famosos que se disputarán el gran premio de cocina.

La noticia de los convocados fue confirmada por Marina Calabró, quien ponderó la labor de Nara a pesar de todo el escándalo mediático con Mauro Icardi: “Más allá de que la quisieron voltear, la quisieron bajar, le operaron en contra, le ponían reemplazos, pero es inamovible por decisión de la productora y de Telefe también”.

Los nuevos confirmados de Masterchef Celebrity. Foto: NA.

En este mismo sentido, aseguró que a la lista de convocados para cocinar estaría agregado Roly Serrano: “Está un 80% confirmado, tiene ganas. A mí me gusta que tiene expertise en la cocina”.

Por otro lado, aseguró que Pablo Rago también fue uno de los convocados, pero que la negociación se habría caído. Sin embargo, quien dio el sí fue Fernando Dente: “Confirmado, firmado, sellado y rubricado. Ecléctico, polifacético”, describió Calabró.

Wanda Nara vuelve a conducir MasterChef. Foto: Telefe.

Qué otros famosos podrían estar prendiendo las hornallas en Masterchef Celebrity

Según informó Calabró, una de las más buscadas es Emilia Attías, pero sobre todo, el interés en que ella esté en el programa, es mucho más comercial que por sus habilidades culinarias: “Me dicen que hay muchas chances de que cierre y también es una de las mimadas por las marcas para vender desde un salero hasta el morrón”.

Por otro lado, confirmó que otra de las convocadas es Graciela Alfano, gracias a su simpática y picante carisma. “Graciela no te hace un huevo frito. El agua hervida le sale fuera de punto, es de las mías”, admitió la periodista, aunque admitió que uno de los plus de su menú sería el humor.

Momi Giardina, una de las figuras de LuzuTV y del streaming de La Voz Argentina, también fue convocada: “Ella además tiene ganas. Es una linda vidriera MasterChef, la verdad. Ella es súper famosa, súper popular, no sé si necesita hacerse más conocida”, comentó la periodista al respecto.

Masterchef Celebrity Foto: x @fedeebongiorno

Con respecto a los rumores que la ponen a Lizy Tagliani detrás de la mesada, aseguró: “A mí lo que me dicen es que no tiene especiales ganas de meterse diez horas en la cocina, no sabe cocinar. Con Lizy pasa esto, que Telefe quiere que lo haga para sumar un nombre y para sumar estelaridad, que me parece que está bueno. Así que tal vez termine claudicando y se rinda a la necesidad de hacerlo”.

Los grandes confirmados, además de Fer Dente, serían Luis Ventura, Sofi Martínez y La Joaqui, aunque la cantante tiene una apretada agenda ya que se encuentra de gira. Lo cierto es que Masterchef Celebrity todavía está formando su equipo, pero ni Wanda Nara, ni la producción, se atrevieron a dar una fecha exacta de estreno.

En un primer momento, se rumoreaba que entre los convocados se encontraban Flor Jazmín Peña, Chano Charpentier, Florencia Peña, Yanina Latorre, Pampita y hasta el padre de Mauro Icardi, pero la versión fue desestimada luego de que la lista oficial de los aspirantes comenzó a circular.