Cuándo empieza MasterChef Celebrity: fecha, hora y participantes del reality de cocina conducido por Wanda Nara
MasterChef Celebrity regresa en una nueva edición a partir de este lunes 13 de octubre. El estreno será a las 22 horas por Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro) y contará la conducción de Wanda Nara.
Serán 24 las celebridades que se enfrentarán a las críticas del jurado, el cual estará conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.
A su vez, cada capítulo se podrá ver en simultáneo por HBO Max, donde quedarán todos los programas disponibles luego de su transmisión. La cuarta temporada presentará un estudio renovado, de alta tecnología.
De esta manera, se vuelven a encender las cocinas más famosas en las que cocinarán 24 famosos de distintas disciplinas, donde tendrán que atravesar cada noche un reto diferente, demostrar sus habilidades culinarias para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo.
Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity
Los participantes serán:
- Alex Pelao
- Andy Chango
- Cachete Sierra
- Chino Leunis
- Claudio “Turco” Husaín
- Diego “Peque” Schwartzman
- Emilia Attias
- Esteban Mirol
- Eugenia Tobal
- Evangelina Anderson
- Ian Lucas
- Jorge “Roña” Castro
- Julia Calvo
- La Joaqui
- La Reini
- Luis Ventura
- Marixa Balli
- Maxi López
- Miguel Ángel Rodríguez
- Momi Giardina
- Pablo Lescano
- Sofi Martínez
- Susana Roccasalvo
- Valentina Cervantes
La gran novedad en MasterChef Celebrity
Además, la producción contará con una propuesta inédita: la MasterChef Liga de Streamers (MLS), donde reconocidos creadores de contenido podrán reaccionar a cada emisión desde sus propios canales, en paralelo.