Cuándo empieza MasterChef Celebrity: fecha, hora y participantes del reality de cocina conducido por Wanda Nara

Serán 24 los famosos que se enfrentarán a las críticas del jurado, el cual estará conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @masterchefargentina

MasterChef Celebrity regresa en una nueva edición a partir de este lunes 13 de octubre. El estreno será a las 22 horas por Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro) y contará la conducción de Wanda Nara.

A su vez, cada capítulo se podrá ver en simultáneo por HBO Max, donde quedarán todos los programas disponibles luego de su transmisión. La cuarta temporada presentará un estudio renovado, de alta tecnología.

De esta manera, se vuelven a encender las cocinas más famosas en las que cocinarán 24 famosos de distintas disciplinas, donde tendrán que atravesar cada noche un reto diferente, demostrar sus habilidades culinarias para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo.

Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity

Los participantes serán:

Alex Pelao

Andy Chango

Cachete Sierra

Chino Leunis

Claudio “Turco” Husaín

Diego “Peque” Schwartzman

Emilia Attias

Esteban Mirol

Eugenia Tobal

Evangelina Anderson

Ian Lucas

Jorge “Roña” Castro

Julia Calvo

La Joaqui

La Reini

Luis Ventura

Marixa Balli

Maxi López

Miguel Ángel Rodríguez

Momi Giardina

Pablo Lescano

Sofi Martínez

Susana Roccasalvo

Valentina Cervantes

La gran novedad en MasterChef Celebrity

Además, la producción contará con una propuesta inédita: la MasterChef Liga de Streamers (MLS), donde reconocidos creadores de contenido podrán reaccionar a cada emisión desde sus propios canales, en paralelo.