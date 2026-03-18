A horas de la final de MasterChef Celebrity 2026, un repaso por todos los ganadores:

Wanda Nara en MasterChef. Foto: X

A lo largo de sus distintas ediciones, MasterChef Celebrity Argentina se consolidó como uno de los realities más exitosos de la televisión argentina al combinar gastronomía, entretenimiento y figuras reconocidas del espectáculo. Desde su debut, varios famosos lograron destacarse y quedarse con el título.

Entre este miércoles y jueves se conocerá al nuevo campeón de MasterChef Celebrity Argentina 2026, luego de que quedaran confirmados los dos finalistas de esta edición: Ian Lucas y Sofía Gonet. Mientras se espera la gran definición, vale repasar quiénes fueron los ganadores de las temporadas anteriores del reality gastronómico.

Sofía “La Reini” Gonet e Ian Lucas. Foto: Telefe

Los ganadores de MasterChef Celebrity en temporadas anteriores

Primera edición: el triunfo de Claudia Villafañe

La primera temporada tuvo como gran ganadora a Claudia Villafañe, quien se impuso en la final frente a Analía Franchín. Su desempeño sólido y constante durante toda la competencia la convirtió en una de las campeonas más recordadas del ciclo.

Claudia Villafañe fue una de las ganadoras de Masterchef Celebrity Argentina.

Segunda edición: la consagración de Gastón Dalmau

En la segunda temporada, el actor Gastón Dalmau se quedó con el título tras una final muy pareja frente a Georgina Barbarossa. Además del trofeo, obtuvo un premio de $1.200.000 y una beca de cocina.

La consagración de Gastón Dalmau en MasterChef Celebrity.

Tercera edición: Mica Viciconte dio la sorpresa

La tercera entrega tuvo como ganadora a Mica Viciconte, quien superó en la final a Tomás Fonzi. Su crecimiento a lo largo del certamen fue clave para quedarse con el primer lugar.

Mica Viciconte ganó una edición de MasterChef Celebrity.

La Revancha 2022: Sofía Pachano levantó el trofeo

En MasterChef Celebrity: La Revancha, edición que reunió a participantes destacados de temporadas anteriores, Sofía Pachano logró imponerse en la final y volver a consagrarse campeona.

Sofía Pachano, MasterChef Celebrity. Foto: Telefe.

Cómo será la gran final de MasterChef Celebrity 2026

La definición del reality de Telefe no será en una sola emisión, ya que la producción decidió dividir la final en dos programas:

Primera parte: miércoles 18 de marzo a las 21:15 horas.

Gran final: jueves 19 de marzo, donde se conocerá al ganador o ganadora.

Con dos perfiles muy distintos, Sofía Gonet e Ian Lucas llegan a la última instancia tras destacarse en las pruebas más exigentes. Ahora, deberán demostrar todo lo aprendido para quedarse con el título de MasterChef Celebrity Argentina en una final que promete máxima tensión y alto nivel gastronómico.