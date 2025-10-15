It, el payaso asesino, debuta en el streaming: cuándo y dónde se estrena la serie “Bienvenidos a Derry”

El payaso, conocido como “Pennywise”, vuelve cada 27 años para asustar y llevarse nuevas víctimas, especialmente niños. Cuándo se lanza en streaming.

"IT: Bienvenidos a Derry", serie. Foto: HBO Max.

HBO Max ya lanzó el tráiler oficial de la precuela de la saga de It, el payaso asesino. De esta forma, el universo de Stephen King se expande con una icónica serie de terror.

Se trata de “IT: Bienvenidos a Derry”, que estará ambientada en los 1962 y retratará los más oscuros orígenes de la maldición que acecha al pueblo de Derry. El payaso, conocido como “Pennywise”, vuelve cada 27 años para asustar y llevarse nuevas víctimas, especialmente niños.

El título, que según adelantaron tendrá 3 temporadas de 9 capítulos cada una, se suma a la lista de éxitos dirigidos por el director argentino Andy Muschietti. Además, su hermana Bárbara Muschietti y Jason Fuchs también son parte de la producción ejecutiva de la serie de terror.

El estreno de “It: Bienvenidos a Derry”, según informó la plataforma de HBO Max, será para este 26 de octubre, fecha clave para los fanáticos de Halloween.

De qué se trata la serie

En este escalofriante regreso al universo de It, la serie viaja a los años previos a la llegada del Club de los Perdedores para revelar el origen de “Pennywise” y los oscuros secretos que marcaron al pueblo de Derry. Una historia de terror que expone cómo el mal se instala generación tras generación, alimentándose del miedo.

"IT: Bienvenidos a Derry", serie. Foto: HBO Max.

Elenco de “It - Welcome to Derry”

El elenco de la serie es el siguiente: