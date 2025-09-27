Mentiras, misterio y acción: las 3 series que son furor en HBO Max y todos quieren ver
HBO Max sigue consolidándose como una de las plataformas favoritas de los amantes de las series, con contenido que combina misterio, acción y tramas que atrapan desde el primer capítulo.
En esta temporada, varias producciones se destacan por generar un verdadero furor y convertirse en las más vistas. Con historias llenas de mentiras, giros inesperados y personajes complejos, estas series se ganaron un lugar imprescindible en la plataforma.
A continuación, te presentamos un repaso de las series imperdibles de HBO Max que todos quieren ver.
HBO Max: las 3 series que arrasan en la plataforma
Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?
El documental se centra en la desaparición, asesinato y el posterior hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, retratando cómo su familia enfrenta la impunidad y la burocracia en su lucha por respuestas. La producción busca exponer los desafíos de las investigaciones en casos de violencia de género en México.
También podría interesarte
- Reparto: documental.
- Origen: México.
Anatomía de una mentira
La docuserie se propone revelar cómo la exguionista de Grey’s Anatomy, Elisabeth Finch, fabricó la historia de su vida, explotando la empatía de quienes la rodeaban y utilizando el trauma de los demás en su beneficio.
- Reparto: documental.
- Origen: Estados Unidos.
Task
Tiene lugar en los suburbios obreros de Filadelfia y sigue a un agente del FBI al mando de un grupo especial. Su objetivo es poner fin a una cadena de robos en casas de drogas protagonizados por un incauto cabeza de familia.
- Reparto: Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Thuso Mbedu.
- Origen: Estados Unidos.
Con tantas opciones y tramas atrapantes, HBO Max sigue consolidándose como el lugar ideal para maratonear series llenas de misterio, acción y giros inesperados. Ya sea que busques entretenimiento intenso o historias que te hagan pensar, estas producciones se convirtieron en un fenómeno que nadie quiere perderse.