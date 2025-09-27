Mentiras, misterio y acción: las 3 series que son furor en HBO Max y todos quieren ver

Con historias llenas de engaños, giros inesperados y personajes complejos, estas producciones se ganaron un lugar imprescindible en la plataforma.

Las series que son furor en HBO Max. Foto: HBO Max.

HBO Max sigue consolidándose como una de las plataformas favoritas de los amantes de las series, con contenido que combina misterio, acción y tramas que atrapan desde el primer capítulo.

En esta temporada, varias producciones se destacan por generar un verdadero furor y convertirse en las más vistas. Con historias llenas de mentiras, giros inesperados y personajes complejos, estas series se ganaron un lugar imprescindible en la plataforma.

Task, la serie que es furor en Max. Foto: HBO Max.

A continuación, te presentamos un repaso de las series imperdibles de HBO Max que todos quieren ver.

HBO Max: las 3 series que arrasan en la plataforma

Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?

El documental se centra en la desaparición, asesinato y el posterior hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, retratando cómo su familia enfrenta la impunidad y la burocracia en su lucha por respuestas. La producción busca exponer los desafíos de las investigaciones en casos de violencia de género en México.

Reparto: documental.

Origen: México.

Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?

Anatomía de una mentira

La docuserie se propone revelar cómo la exguionista de Grey’s Anatomy, Elisabeth Finch, fabricó la historia de su vida, explotando la empatía de quienes la rodeaban y utilizando el trauma de los demás en su beneficio.

Reparto: documental.

Origen: Estados Unidos.

Anatomy of Lies, serie en HBO Max.

Task

Tiene lugar en los suburbios obreros de Filadelfia y sigue a un agente del FBI al mando de un grupo especial. Su objetivo es poner fin a una cadena de robos en casas de drogas protagonizados por un incauto cabeza de familia.

Reparto: Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Thuso Mbedu.

Origen: Estados Unidos.

Task, serie de Hbo MAX.

Con tantas opciones y tramas atrapantes, HBO Max sigue consolidándose como el lugar ideal para maratonear series llenas de misterio, acción y giros inesperados. Ya sea que busques entretenimiento intenso o historias que te hagan pensar, estas producciones se convirtieron en un fenómeno que nadie quiere perderse.