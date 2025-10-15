Telefe anunció el regreso de “Popstars”, el reality que vio nacer a Bandana y Mambrú: fecha de estreno y más detalles

Luego de varias semanas generando incertidumbre en sus televidentes, el canal de las pelotas aprovechó el entretiempo de la Selección Argentina para confirmar su novedad.

Vuelve el reality de canto Foto: Telefe

Telefe, luego de los éxitos de Gran Hermano, La Voz Argentina y MasterChef, anunció el regreso de uno por demás icónico: Popstars.

Se trata del reality de canto que, en los 2000, dio lugar a bandas como Bandana y Mambrú. Luego de varias semanas generando incertidumbre en sus televidentes, el canal de las pelotas aprovechó el entretiempo de la Selección Argentina para confirmar su novedad.

El estreno de esta nueva edición de Popstars está previsto para el 2026. De momento no se conocieron más detalles.

De qué trataron las dos ediciones de “Popstars”

El reality fue un exitoso programa musical que trascendió el concepto de mero concurso para convertirse en una especie de “documental de la fama”.

Su objetivo principal era seleccionar, a través de rigurosas audiciones, a un grupo de jóvenes talentosos para conformar una nueva banda de pop profesional, ya sea femenina o masculina, y documentar en tiempo real el camino de sus integrantes hacia el estrellato.

El programa, que se basó en un formato internacional originado en Nueva Zelanda, se desarrolló en dos temporadas clave que marcaron la cultura pop argentina.

Bandana estaba integrado por Lourdes, Lissa, Virginia, Ivonne y Valeria. Foto: PopStars.

En la primera edición, en 2001, el objetivo fue crear un grupo femenino, lo que resultó en el nacimiento de Bandana, una girl band que batió récords de ventas y shows en el Teatro Gran Rex. Posteriormente, la segunda edición, en 2002, se centró en la formación de un grupo masculino, del cual surgió la boy band Mambrú.

La dinámica del programa iba más allá de la simple eliminación: las aspirantes (o aspirantes en la segunda temporada) pasaban por un exhaustivo proceso de casting que incluía pruebas de canto, baile e imagen, supervisado por un panel de productores y expertos de la industria musical. Una vez seleccionados los cinco integrantes finales, el reality seguía su día a día en una casa especialmente adaptada con estudios de grabación y salas de ensayo.

Mambrú estaba integrada por Manu, Gero, Milton, Pablo y Tripa. Foto: PopStars.

De esta manera, el público era testigo de la convivencia, las clases, las transformaciones de look y, finalmente, el lanzamiento de su primer álbum y videoclip, logrando un marketing anticipado masivo que garantizó el éxito comercial de las bandas resultantes.