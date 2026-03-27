Gran Hermano "Generación Dorada". Foto: Telefe

Gran Hermano “Generación Dorada” volvió a quedar en el centro de la polémica tras la difusión de un video que generó un fuerte rechazo en redes sociales y en distintos programas de televisión.

Los participantes Nazareno y La Maciel fueron señalados por protagonizar un episodio con expresiones discriminatorias dentro de la casa, lo que desató una ola de críticas y pedidos de sanción.

Las imágenes registradas en una de las habitaciones, que se volvieron virales en las últimas horas, muestran a ambos jugadores en una escena que rápidamente fue calificada como ofensiva.

El video que generó repudio en Gran Hermano. Video: Telefe.

Durante una especie de juego o intercambio, La Maciel le preguntó a su compañero: “¿Qué harías si te aparece una persona de color marrón en la calle?”. Luego, la respuesta de Nazareno generó inmediata indignación: “Cruzo”, dijo en un primer momento.

Lejos de retractarse, profundizó sus dichos: “Corro. Me quejo, que se vayan”, agregó ante las cámaras que transmiten las 24 horas.

El episodio no terminó allí. Otros participantes que se encontraban en el lugar, Manuel y Yipio, reaccionaron celebrando los comentarios. “¡Perfecto! ¡Aprobado!”, exclamaron, lo que aumentó aún más el rechazo por lo ocurrido.

Mavinga no soportó la presión de Gran Hermano y decidió abandonar la casa más famosa del país

Jenny Mavinga abandonó la casa de Gran Hermano por decisión propia y puso fin a su participación en el reality. La salida de la hermanita se produjo sin instancia de eliminación y respondió a una decisión personal de la jugadora.

En las últimas horas, la producción confirmó que optó por dejar el juego de manera voluntaria. Esta determinación interrumpió su continuidad dentro de la competencia y generó un cambio en la dinámica interna de la casa.

El programa mostró el momento en el que Mavinga se despidió de sus compañeros antes de abandonar el aislamiento, muy conmovida. “Hice todo el esfuerzo para poder seguir; estoy feliz de ser parte de esto y de la forma en que nos cuidaste. Los quiero a todos. Gracias por compartir y por la oportunidad”, expresó.

Mavinga abandonó Gran Hermano. Foto: Telefe.

Finalmente, la participante cerró así su paso por el ciclo en medio de un contexto que impactó en la convivencia del grupo y en su vida.

La salida de Mavinga modificó el desarrollo del juego, ya que la casa perdió a uno de sus integrantes sin intervención del voto del público, aunque el reality continúa con normalidad tras su partida.

Por su parte, Gran Hermano también se despidió de la jugadora con unas sentidas palabras: “Sos una gran jugadora, pero además fuiste y sos una excelente persona. Te voy a extrañar mucho”.