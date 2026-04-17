Adelantate al Mundial: los 3 supermercados que ya lanzaron televisores con descuentos de hasta 39% y cuotas sin interés
A pocos meses de uno de los eventos deportivos más esperados por los fanáticos del fútbol, crecen las oportunidades para renovar el televisor con enormes rebajas, múltiples opciones de financiación y modelos que van desde gamas básicas hasta pantallas 4K. Todos los detalles.
Las principales cadenas de supermercados del país (Carrefour, Jumbo y ChangoMás) lanzaron una nueva ola de promociones en televisores con el objetivo de impulsar el consumo en un contexto donde el financiamiento, especialmente las cuotas sin interés, se volvió un factor determinante al momento de concretar una compra.
Las ofertas incluyen equipos de distintas gamas, con tamaños que van desde las 24 hasta las 100 pulgadas y tecnologías como 4K, QLED y sistemas inteligentes, ideales para ver el Mundial 2026 que arranca en el mes de junio.
Beneficios en Carrefour: descuentos y financiación en pantallas gigantes
Carrefour lidera en niveles de rebaja, con descuentos que llegan hasta el 39% y múltiples opciones de financiación.
Ofertas destacadas en Carrefour:
- Smart TV Android 58″ Noblex 4K – 27% off – $799.000 (antes $1.109.000) – 9 cuotas sin interés
- Smart TV 58″ Philips 4K Google TV – 16% off – $749.000 (antes $899.000) – 12 cuotas sin interés
- Smart TV 43″ Noblex Full HD – 36% off – $349.000 (antes $549.000) – 12 cuotas
- Smart TV 50″ Noblex 4K Google TV – 37% off – $499.000 (antes $799.000) – 12 cuotas
- Smart TV BGH 43″ Android – 23% off – $459.000 (antes $598.000) – 6 cuotas
- Smart TV Philips 43″ Full HD – 22% off – $469.000 (antes $609.000) – 6 cuotas
- Smart TV 43″ TCL QLED Google TV – 30% off – $419.000 (antes $599.000) – 6 cuotas
- Smart TV 50″ LG 4K UHD – 18% off – $729.000 (antes $899.000) – 6 cuotas
- Smart TV 60″ BGH QLED – 33% off – $799.000 (antes $1.199.000) – 12 cuotas
- Smart TV 50″ BGH QLED – 11% off – $799.000 (antes $899.000) – 9 cuotas
- TV 24″ Noblex HD – 27% off – $199.000 (antes $276.000) – 12 cuotas
- Smart TV 100″ Noblex QLED 4K – 20% off – $4.799.000 (antes $5.999.000) – 12 cuotas
- Smart TV 32″ BGH Android – 39% off – $239.000 (antes $398.000) – 6 cuotas
- Smart TV LG 43″ 4K – 26% off – $699.000 (antes $953.000) – 6 cuotas
Ofertas en Jumbo: promociones exclusivas para ver el Mundial en alta definición
Jumbo apuesta por una estrategia más uniforme, con rebajas del 10% en la mayoría de los productos, aunque con algunas excepciones destacadas.
Ofertas destacadas en Jumbo:
- Smart TV 50″ Crystal UHD Samsung – 29% off – $639.999 (antes $899.999) – hasta 12 cuotas
- Smart TV 58″ Noblex 4K – 10% off – $818.999 (antes $909.999) – hasta 12 cuotas
- Smart TV 65″ Philips 4K – 10% off – $1.169.999 (antes $1.299.999)
- Smart TV 65″ QLED Samsung – 10% off – $1.484.999 (antes $1.649.999)
- Smart TV 75″ Noblex 4K – 10% off – $1.790.999 (antes $1.989.999)
- Smart TV 55″ TCL Full HD – 10% off – $719.999 (antes $799.999)
- Smart TV 55″ Crystal UHD Samsung – 26% off – $739.999 (antes $999.999)
- Smart TV 75″ QLED Samsung – 10% off – $2.294.999 (antes $2.549.999)
- Smart TV 32″ HD Samsung – 10% off – $368.999 (antes $409.999)
- Smart TV 50″ LG 4K – 10% off – $765.733 (antes $850.814)
- Smart TV 43″ Philips – 10% off – $422.999 (antes $469.999)
- Smart TV 55″ Philips 4K – 10% off – $683.999 (antes $759.999)
- Smart TV 40″ RCA – 10% off – $377.999 (antes $419.999)
- Smart TV 32″ QLED TCL – 10% off – $296.999 (antes $329.999)
- Smart TV 65″ Crystal UHD Samsung – 10% off – $1.349.999 (antes $1.499.999)
ChangoMás y sus rebajas: televisores seleccionados con precios imperdibles
ChangoMás combina descuentos de hasta el 29% con financiación en cuotas sin interés mediante tarjetas bancarias.
Ofertas destacadas en ChangoMás:
- Smart TV 55″ Crystal UHD Samsung – 26% off – $739.999 (antes $999.999) – 12 cuotas
- Smart TV 50″ Philips 4K – 7% off – $649.999 (antes $699.999) – 12 cuotas
- Smart TV 50″ Crystal UHD Samsung – 29% off – $639.999 (antes $899.999) – 12 cuotas
- TV 43″ Philips Full HD – 16% off – $459.999 (antes $549.999) – 12 cuotas
- Smart TV 55″ QLED TCL – 20% off – $799.999 (antes $999.999) – 12 cuotas
- Smart TV 40″ Philips Full HD – 14% off – $429.999 (antes $499.999) – 12 cuotas
- Smart TV 55″ QLED Philips – 18% off – $899.999 (antes $1.099.999) – 12 cuotas
- Smart TV 75″ Philips 4K – 14% off – $1.899.999 (antes $2.199.999) – 12 cuotas
A la hora de elegir un televisor, los especialistas recomiendan evaluar el tamaño, la resolución (HD, Full HD o 4K), la tecnología del panel y el sistema operativo. También influyen la conectividad, la garantía y las condiciones de financiación.
A su vez, las promociones reflejan una tendencia clara: el acceso a cuotas sin interés se consolida como el principal motor de compra en electrónica.