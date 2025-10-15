Wanda Nara le reclamó a Maxi López en MasterChef sobre su nueva pareja: “Te encontraste una mujer más hermosa que yo”

Como era de esperarse, la conductora y el exfutbolista ya protagonizaron divertidos ida y vuelta en el programa de cocina.

Maxi López y Wanda Nara. Foto: Telefe.

En el arranque de MasterChef Celebrity, además de que los participantes ya demostraron su destreza en la cocina, también protagonizaron divertidos ida y vuelta con la conductora Wanda Nara.

Uno de esos intercambios fue con su expareja, Maxi López, con quien ahora mantiene una gran relación de amistad luego de años de conflictos.

“Tengo un montón de quejas para hacerte, porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo, más linda”, le reprochó la conductora al exfutbolista.

El divertido ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef. Video: Telefe.

“¿Qué le contesto esto? Porque después viene con repercusión”, respondió Maxi López en su estación de cocina, intentando cuidar sus palabras. “Bueno, los dos metimos cambios”, agregó.

Sin embargo, el ida y vuelta no terminó ahí y Wanda le reprochó: “A vos te fue mejor con tu cambio”. “Yo estoy contento. ¿Vos?”, retrucó el exfutbolista. “Yo estoy bárbara acá trabajando”, cerró la conductora.

Wanda Nara junto a los participantes de MasterChef. Foto: Telefe.

“Se estresa más de lo que amerita”: Wanda Nara le devolvería un millonario inmueble a Maxi López

Wanda Nara reveló la importante apuesta que hizo con Maxi López en caso de que gane MasterChef Celebrity.

Ante la pregunta de “Si gana Maxi, ¿le devolvés la casa?”, la presentadora confirmó: “Le prometí eso y ahora lo está estudiando hasta altas horas de la noche”, sin embargo, como es habitual de las filosas declaraciones de la mediática, el contrapunto dio que hablar.

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef. Foto: Telefe.

“¿Y si pierde, qué le vas a sacar?”, preguntaron desde el canal de las pelotas, a lo que Wanda se jactó a sus anchas: “Los chicos y la casa ya los tengo. No le puedo sacar más nada”, añadió divertida antes de referirse a los demás concursantes.