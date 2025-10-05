Wanda Nara sorprendió con una filosa indirecta a Mauro Icardi en el adelanto de MasterChef Celebrity: “¿Es maní?”

El adelanto de MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @masterchefargentina

A pocos días de su regreso a Telefe con una nueva temporada de MasterChef Celebrity, Wanda Nara volvió a demostrar que sabe cómo generar expectativa y guiños filosos en el mundo del espectáculo. Entre ensayos, grabaciones y la coordinación con los famosos que participarán del certamen culinario, la conductora protagonizó un adelanto que desató risas y comentarios en redes por una particular indirecta hacia su expareja, Mauro Icardi.

MasterChef Celebrity: el polémico guiño de Wanda Nara a Mauro Icardi

En el clip, junto a los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, Wanda se pone en la piel de una terapeuta de grupo para escuchar las “preocupaciones” de los cocineros ante los desafíos que se avecinan. Sentada en un consultorio improvisado, la conductora abre la escena con humor: “Bueno, miren. Yo no suelo trabajar terapia grupal, pero por ustedes voy a hacer una excepción. Los escucho”.

El adelanto de MasterChef Celebrity. Video Instagram @masterchefargentina

Los chefs siguen el juego: Donato comenta que vienen de “situaciones muy traumáticas”, Martitegui suma que son “errores imperdonables, prácticamente inaceptables” y Damián, recostado en una almohada peluda, remata: “La gente está muy mal, doctora. La verdad, está muy mal”.

La parodia cómica alcanza su punto culminante cuando Betular, en medio de la sesión, pregunta mirando la fuente de snacks: “¿Es maní? ¿Puedo?”. Wanda le da el visto bueno y la escena se vuelve viral, con los fans y medios conectando el gesto con la reciente campaña que Wanda lanzó tras la filtración de un video íntimo de Icardi.

Wanda Nara. Foto: Instagram / wanda_nara.

El guiño del maní se vuelve viral

El “guiño del maní” se volvió tendencia y generó memes y comentarios como: “Amé el maní”, “El ingrediente del año”, “La Dra. Nara es especialista en maní” y “Reina indiscutida”. Incluso los propios jurados se sumaron al chiste, con Donato comentando “el ingrediente del año: el maní” y Lucila La Tora Villar agregando un divertido “jajajaja ¿es maní? Los amo”.

El adelanto de MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @masterchefargentina

La referencia no es casual: meses atrás, tras el escándalo viral, Wanda había anticipado a la prensa en Ezeiza: “Creo que el lunes grabo una campaña de maní”. De esta manera, volvió a capitalizar la viralidad con su característico humor.

Estrategia mediática y humor como sello personal

Esta estrategia no es nueva en su carrera. En 2014, después de su divorcio de Maxi López, Wanda ya había transformado conflictos mediáticos en campañas publicitarias disruptivas. Junto a Mauro Icardi, protagonizó una publicidad de una reconocida gaseosa con el lema “Ganá por afano”, acompañado del hit “¿Y qué?” de Babasónicos, generando revuelo por el guiño al triángulo amoroso que había marcado su historia mediática.

Con este adelanto, Wanda Nara demuestra que domina el arte de reinventarse: responde a las polémicas con humor, convierte cada tendencia en contenido y transforma el escándalo en viralidad. La “reina del maní” deja en claro que en el espectáculo argentino nadie sabe capitalizar el momento como ella.