Detuvieron a Joel Ojeda, ex participante de Gran Hermano: ¿de qué se lo acusa?

El participante del reality más famoso fue apresado en San Miguel. En el allanamiento a su casa, secuestraron dinero y computadoras.

Detención de Joel Ojeda. Foto: X

Joel Ojeda, ex participante de la edición 2023 de Gran Hermano, fue detenido en San Miguel, acusado de promocionar juegos de apuestas ilegales desde sus redes sociales.

El ex “hermanito” estaba siendo investigado por promocionar y captar apostadores por redes sociales desde al menos enero.

Joel Ojeda. Foto: Instagram

En abril, había sido indagado en la fiscalía pero, según las investigaciones, continuó captando con frecuencia casi diaria.

En el allanamiento en la casa de Ojeda, se secuestró dinero en efectivo y varias computadoras, que serán sometidas a peritajes para profundizar en la investigación.

Joel Ojeda, participante de Gran Hermano. Foto: Captura de pantalla.

La operación estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel.