Detuvieron a Joel Ojeda, ex participante de Gran Hermano: ¿de qué se lo acusa?
Joel Ojeda, ex participante de la edición 2023 de Gran Hermano, fue detenido en San Miguel, acusado de promocionar juegos de apuestas ilegales desde sus redes sociales.
El ex “hermanito” estaba siendo investigado por promocionar y captar apostadores por redes sociales desde al menos enero.
En abril, había sido indagado en la fiscalía pero, según las investigaciones, continuó captando con frecuencia casi diaria.
En el allanamiento en la casa de Ojeda, se secuestró dinero en efectivo y varias computadoras, que serán sometidas a peritajes para profundizar en la investigación.
La operación estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel.