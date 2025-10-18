Dolor en el periodismo: de qué murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

A los 54 años, el periodista perdió la vida luego de enfrentar una dura enfermedad. Alejado de los medios, mantuvo siempre un perfil bajo y una vida discreta. Los detalles.

Falleció Mariano Castro, hermano de Juan Castro. Foto: Instagram / marianocastro2001.

El mundo del periodismo argentino volvió a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de Mariano Castro, hermano gemelo del recordado comunicador Juan Castro.

El periodista, de 54 años, falleció este viernes luego de una larga lucha contra un cáncer de pulmón con metástasis, enfermedad que le había sido diagnosticada hace algunos años.

La noticia generó una profunda conmoción entre colegas y allegados, ya que Mariano mantenía un perfil bajo, alejado de los medios y de la exposición pública.

Su delicado estado de salud había trascendido en 2020, cuando el conductor Ángel de Brito reveló que fue el propio Castro quien le comunicó el diagnóstico: “Me internaron ayer, cáncer de pulmón con metástasis”, expresó entonces el periodista. Fue el mismo conductor el que comunicó, este viernes, la triste noticia de su fallecimiento.

Ángel de Brito dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento de Mariano Castro. Foto: X / @AngeldebritoOk.

A diferencia de su hermano Juan, quien dejó una huella imborrable en la televisión argentina de los años 90 y comienzos de los 2000 con programas como “Kaos en la ciudad” y “Zoo”, Mariano prefirió desarrollar su carrera con discreción, manteniéndose alejado del foco mediático.

En el ámbito personal, estuvo en pareja con la actriz Mercedes Scápola, hija de Mercedes Morán, con quien tuvo un hijo llamado León. Aunque el vínculo amoroso entre ambos llegó a su fin, continuaron manteniendo una buena relación por el bienestar del joven.

La partida de Mariano revive el dolor de una familia marcada por la tragedia, tras la temprana muerte de su hermano Juan Castro, un hecho que conmovió profundamente al mundo del espectáculo y el periodismo nacional.

Juan Castro murió el 5 de marzo de 2004, a los 33 años, tras caer del balcón de su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El hecho ocurrió pocos días después de haber sido dado de alta de una internación por una crisis nerviosa, lo que generó gran conmoción y múltiples versiones sobre las causas de su muerte. Si bien en un primer momento se especuló con la posibilidad de un homicidio, la investigación judicial determinó que se trató de un accidente, descartando la hipótesis de un crimen.

Sin embargo, el caso estuvo rodeado de controversias y fue ampliamente cubierto por los medios durante meses. Castro, quien había sido una de las figuras más carismáticas y transgresoras del periodismo argentino, enfrentaba problemas de salud mental y adicciones, algo que él mismo había reconocido públicamente en distintas entrevistas.