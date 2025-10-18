El look de Antonela Roccuzzo que marca tendencia: un denim que se roba todas las miradas

Cómoda, sencilla y con mucha actitud, la modelo se suma a la moda dosmilera con un jean que promete ser el nuevo infaltable del 2025.

Look de Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo volvió a conquistar las redes con un look que combina a la perfección el estilo casual con el toque fashionista que siempre la distingue. En esta ocasión, la esposa de Lionel Messi apostó por un outfit relajado, pero lleno de actitud, cuyo protagonista absoluto fue un pantalón de jean con tiras inspirado en la estética de los 2000.

Siguiendo la tendencia Y2K, Antonela logró reinterpretarla a su manera, aportando frescura y elegancia a una prenda que promete ser el nuevo must del año.

Look de Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

Jean con tiras, el protagonista del look de Antonela Roccuzzo

Fiel a su estilo, Antonela sabe equilibrar comodidad y sofisticación con piezas simples pero bien elegidas. En su cuenta de Instagram —donde la siguen más de 39 millones de personas— compartió imágenes con un outfit que rápidamente captó la atención de todos.

El foco estuvo puesto en su pantalón de jean celeste claro, de corte wide leg y tiro bajo, un diseño que evoca la moda de los 2000. El detalle más llamativo fueron las tiras laterales que caen hasta el suelo, aportando movimiento y un toque original a la prenda.

Look de Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

Esta pieza, que hace unos años fue furor, volvió a ganar terreno en el mundo fashion. Antonela decidió incorporarla a su guardarropa de forma natural, combinándola con básicos que no fallan: un crop top negro ajustado y stilettos al tono.

El contraste entre el top minimalista y el jean oversize generó una armonía visual muy favorecedora, logrando un look moderno, fácil de recrear y perfecto para una salida casual. Según contó en su publicación, eligió este conjunto para acompañar a Messi en el estadio, escribiendo en su posteo: “Look de partido”, junto a un emoji de corazón celeste.

Además del jean, otro elemento que se robó todas las miradas fue su mini bandolera amarilla de Yves Saint Laurent, un accesorio que aportó color y sofisticación al look. Ese detalle rompió con la paleta neutra del outfit y le sumó un toque lúdico y de lujo.

Look de Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

Con este estilismo, Antonela Roccuzzo confirma una vez más por qué es una de las figuras más influyentes del mundo fashion. Su manera de reinterpretar las tendencias con prendas simples demuestra que no hace falta demasiado para lograr un look exitoso: un denim con personalidad, un top clásico y un accesorio llamativo bastan para inspirar a miles de seguidoras.

Así, la rosarina revive el espíritu dosmilero con una propuesta fresca, nostálgica y con mucha actitud. El resultado: un outfit versátil, fácil de copiar y totalmente en sintonía con las tendencias del momento.