Sencilla y espléndida: el look de Antonela Roccuzzo para acompañar a Messi en el último partido en Argentina

Las miradas no solo estuvieron puestas en el 10, sino también en la rosarina. Su sencillez y amabilidad son cualidades que la acercan al público desde el primer día. Y además, se ha convertido en una verdadera referente de moda, marcando tendencia en cada aparición.
viernes, 5 de septiembre de 2025, 19:20
Messi junto Antonela Roccuzzo y sus hijos en la final de Qatar.
Messi junto Antonela Roccuzzo y sus hijos en la final de Qatar. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

El partido entre Argentina y Venezuela dejó momentos cargados de emoción para los hinchas, ya que fue el último encuentro oficial de Lionel Messi como capitán de la Selección en el país. Como siempre, a su lado estuvo Antonela Roccuzzo, acompañada por sus tres hijos, en una noche que quedará en la memoria de los argentinos.

El look de Antonela: simple, trendy y con guiño a la Selección

Las miradas no solo estuvieron puestas en el 10, sino también en Antonela. Su sencillez y amabilidad son cualidades que la acercan al público desde el primer día. Y además, se ha convertido en una verdadera referente de moda, marcando tendencia en cada aparición.

Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram @aguscasanova

En esta ocasión, eligió un look sobrio y elegante: chaqueta de cuero negra, camiseta de la Selección, pantalón al tono y aros brillantes, que completaron un estilo relajado pero sofisticado, ideal para la ocasión.

Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram @antog.low
Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram @Galería Antonela

Una familia presente en cada momento

En la tribuna también se la vio junto a Celia Cuccittini, la madre de Messi, y otros familiares del futbolista, compartiendo cada instante de la histórica jornada. Uno de los pasajes más conmovedores se dio cuando Thiago, Mateo y Ciro ingresaron al campo para abrazar a su papá tras la entonación del himno nacional, desatando la emoción de todo el estadio.

La velada tuvo además un momento inesperado y vibrante: la interpretación del himno a cargo de Euge Quevedo, la joven que sorprendió con su voz y rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.

Argentina vs Venezuela. Foto: REUTERS

Sin dudas, fue un partido distinto: la Selección ya estaba clasificada, pero la emoción se vivió igual de intensa. Y cada vez que las cámaras se posaban sobre Messi, también aparecía Antonela desde la tribuna, su gran compañera de vida, junto a sus hijos, acompañándolo en una noche que quedará para siempre en la memoria de los argentinos.El emotivo encuentro de Lionel Messi con sus hijos antes de entrar a jugar