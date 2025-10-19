Antonela Roccuzzo se robó todas las miradas con su “look de partido” en Miami, pero un lujoso accesorio llamó la atención

La empresaria e influencer rosarina asistió al amistoso entre Argentina y Puerto Rico en Miami y sorprendió con un outfit deportivo pero sofisticado. Su publicación en Instagram superó los 700.000 “me gusta”, y los comentarios relacionados a Messi no tardaron en llegar.

Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram @juan__ch0

Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas en el Chase Stadium de Miami, donde acompañó a Lionel Messi durante el amistoso que disputó la Selección Argentina frente a Puerto Rico.

La empresaria e influencer rosarina, reconocida por su elegancia y presencia en el mundo de la moda, sorprendió con un outfit que combinó estilo deportivo y sofisticación.

Look de Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

Furor en redes: el look de Antonela Roccuzzo para ver el partido de la Selección

La esposa del capitán argentino compartió su outfit en redes sociales con la frase “Look de partido”, acompañada de un emoji de corazón celeste. En las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram con casi 40 millones de seguidores, se la vio luciendo un jean ancho con recortes, un crop top y zapatos stilettos negros, atuendo que completó con una cartera baúl amarilla de Saint Laurent.

El accesorio, que rápidamente se convirtió en el protagonista del conjunto, pertenece a la firma francesa y fue descripto por la marca como un “neceser de piel con el icónico emblema Cassandre y un sofisticado diseño acolchado de diamantes”. Su valor asciende a 3.768.780 pesos, detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Entre los complementos elegidos, también llamó la atención la funda de su iPhone, decorada con ilustraciones alusivas al verano. El diseño pertenece a su propia colección creada en colaboración con Casetify, la empresa con sede en Hong Kong especializada en fundas y accesorios electrónicos.

Look de Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

La publicación acumuló más de 700.000 ‘Me gusta’ en pocas horas y recibió una avalancha de comentarios con elogios. “Muy apropiada, hermosa la reina” y “¿Se puede ser tan reina?”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

No faltaron los usuarios que, con humor, aludieron al astro del fútbol: “Por favor cuídalo al Capitán, que llegue para el mundial” y “¿Ya tiene los vaqueros bien planchados el capitán?”, se leyeron entre los comentarios.

Antonela Roccuzzo, que en los últimos años construyó una sólida carrera en la moda, continúa afianzándose como referente de estilo. Su elegancia, discreción y buen gusto la convirtieron en embajadora de prestigiosas marcas internacionales, además de impulsar su faceta como empresaria en el último tiempo.