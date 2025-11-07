Antonela Roccuzzo sorprendió al anunciar que venderá parte de su ropa: los motivos

La esposa de Lionel Messi reveló en sus redes sociales que se suma a una movida que cada vez tiene más popularidad.

Antonela Roccuzzo. Foto Instagram

Antonela Roccuzzo tomó una llamativa decisión, que fue muy celebrada en redes sociales. La esposa de Lionel Messi mostró su vestidor y se sumó a una tendencia que tiene fines solidarios, por lo que sus seguidores destacaron esta acción.

Antonela Roccuzzo venderá parte de su ropa: los motivos

La rosarina reveló que venderá parte de la vestimenta que ha usado y que todo lo que recaude irá destinado a la organización Estudiar es Mejor, que busca garantizar una educación accesible a los más chicos del país.

Antonela Roccuzzo venderá parte de su ropa. Foto: Instagram

Roccuzzo se asoció con la plataforma Vestiaire Collective para compartir las prendas exclusivas de firmas como Alaïa, Gucci, Saint Laurent y Loewe que tiene en su vestidor. Tanto en Barcelona como en Miami, la empresaria se destaca por su buen gusto.

“Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva junto a @vestiaireco. Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar a @estudiaresmejor y su trabajo por una educación accesible para más niños”, escribió Antonela Roccuzzo en sus redes sociales.

El anuncio fue realizado a través de un video, que compartió en su perfil de Instagram y se llevó más de 130.000 me gusta desde su publicación.

Antonela Rocuzzo compartió las prendas que venderá. Video: Instagram.

Y agregó sobre la movida a la que se sumó: “Asociarme con Vestiaire Collective es una manera hermosa de darle una segunda vida a mi vestuario mientras apoyo a Estudiar es Mejor. Realmente creo en el poder de la moda circular: prolongar la vida de lo que ya poseemos puede tener un impacto real”.

Desde la plataforma mencionada, anunciaron la llegada de Roccuzzo con “una cuidada selección de estilos naturales, audaces e impactantes, extraídos de sus increíbles guardarropas en Barcelona y Miami”.

Antonela Roccuzzo venderá parte de su ropa. Foto: Instagram

Cabe recordar que la esposa de Lionel Messi había anunciado semanas atrás que se había convertido en embajadora social de Estudiar es Mejor. “La educación abre caminos. Hoy me sumo como embajadora social de Estudiar es Mejor, una organización que construye escuelas y oportunidades donde más se necesitan”, indicó.