MasterChef Celebrity 2025: sorpresa total tras el anuncio del reemplazante de Pablo Lescano

Wanda Nara reveló el nombre de la persona que tomará el lugar del cantante de Damas Gratis luego de su renuncia.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity. Foto: Captura de pantalla

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya atravesó su primera semana, que derivó en la eliminación inicial. Sin embargo, se dieron dos salidas: Pablo Lescano de Damas Gratis decidió renunciar al programa luego de pocos episodios.

Ante esta situación, desde Telefe pusieron manos a la obra y ya presentaron a su reemplazo: un colega. Durante la emisión del lunes, Wanda Nara anunció la llegada de Walas, cantante de la banda de rock Massacre.

Walas de Massacre reemplaza a Pablo Lescano en Masterchef Celebrity. Video: x MasterChef Celebrity Argentina.

“Vivimos la eliminación de Roña, pero nos sorprendió la renuncia de Pablo. Así que vamos a darle la bienvenida a un nuevo competidor. Él también es músico. Es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera exitosa dentro del rock. Les pido un gran aplauso para Walas”, comentó la conductora.

Su aparición se da en el marco de la doble salida del domingo: por un lado, Jorge “Roña” Castro fue expulsado por los jurados, mientras que Pablo Lescano optó por quitarse el delantal de manera voluntaria.

Walas de Massacre es la incorporación de MasterChef Celebrity. Foto: Captura de pantalla

El cantante de cumbia sorprendió a compañeros y televidentes al anunciar su salida, tras contar que tenía compromisos laborales que le hacían imposible continuar.

Qué dijo Walas de Massacre en su llegada a MasterChef Celebrity 2025

En su llegada, Walas de Massacre explicó: “Es una lástima que se nos fue Pablito ayer. Yo les voy a dar rock, él es más de la cumbia y yo soy del rock alternativo, del pop, vengo a darles contracultura”.

Walas de Massacre es la incorporación de MasterChef Celebrity. Foto: Captura de pantalla

Además, frente a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el artista explicó: “Vengo a mostrar mi compromiso con la cocina moderna y tradicional”.

De todos modos, reveló que suele disfrutar de la actividad en la cocina: “Una de las cosas que quiero es aprender. Cocino para mis amigos, en las fiestas o hago asados, pero no sé demasiado”.

Walas, de 59 años, es el líder de Massacre, una banda icónica dentro del rock argentino desde los 90s. Distintos discos, presentaciones en vivo a nivel nacional e internacional y canciones respaldan su trayectoria.