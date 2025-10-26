El thriller que pone a prueba los límites de lo posible: es furor en Prime Video y tiene solo seis episodios

En su formato de miniserie, esta producción combina ciencia ficción, drama psicológico y suspenso para explorar dilemas éticos y existenciales. La trama invita al espectador a reflexionar sobre la vida, la muerte y el precio de desafiar lo inevitable.

Miniserie "Lazarus", de Prime Video. Foto: Prime Video.

En un mercado de streaming saturado de estrenos y competencia, la plataforma Prime Video apuesta por un nuevo thriller que mezcla ciencia y filosofía: se trata de “Lazarus”, una miniserie de seis episodios que verá la luz el 22 de octubre y que ya genera expectativa entre los amantes de la ciencia ficción.

La producción británica promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del mes por contener drama psicológico y suspenso en partes iguales. Además, plantea una pregunta inquietante para el espectador: ¿hasta dónde llegaría el ser humano por recuperar a quien ama?

Miniserie "Lazarus", de Prime Video. Foto: Prime Video.

¿De qué trata la miniserie “Lazarus”?

La historia se sitúa en un futuro distópico, donde el doctor Adrian Holt, un brillante neurocientífico, logra desarrollar una tecnología que permite devolverle la vida a los muertos, pero solo durante siete días.

El experimento, concebido inicialmente como una herramienta para aliviar el duelo, se transforma pronto en un terreno peligroso cuando el propio creador decide usarla con su esposa fallecida.

Ese acto de amor (y desesperación) desata una secuencia de consecuencias imprevistas que ponen en duda la ética científica y los límites del alma humana.

A lo largo de sus seis capítulos, “Lazarus” propone una reflexión sobre la muerte, la fe y la moral, sin abandonar el ritmo vertiginoso del thriller. Su argumento se apoya en una atmósfera sombría, una estética cuidada y un tono introspectivo que invita al espectador a cuestionarse sobre el valor de la vida y la manipulación de la memoria.

Con una narrativa que recuerda a títulos como “Black Mirror” o “Frankenstein”, por su fusión entre tecnología, dilemas éticos y tragedia emocional, la serie promete atrapar tanto a quienes buscan suspenso como a quienes prefieren historias cargadas de contenido filosófico.

Miniserie "Lazarus", de Prime Video. Foto: Prime Video.

En tiempos donde las plataformas apuestan por producciones breves y de alto impacto, “Lazarus” parece reunir los ingredientes justos: un formato conciso, una premisa provocadora y un ritmo narrativo que invita al maratón de una sola tarde. Prime Video, una vez más, pone sobre la mesa una ficción que no solo entretiene, sino que también interpela.