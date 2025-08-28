Una popular saga de ciencia ficción se expande con una serie original de Prime Video: de qué se trata y cuándo llega a la plataforma

El elenco contará con Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey y Daniel Rigby.

Blade Runner. Foto: Netflix.

Una de las películas más aclamadas, “Blade Runner” (1982), tendrá su serie de la mano de Prime Video. Ahora, el universo de ciencia ficción se expande con “Blade Runner 2099”.

Si bien ya tuvo una secuela en el cine con “Blade Runner 2049” (2017), ahora llega en formato serie con una ficción en el 2026 confirmada por Laura Lancaster, la jefa de Desarrollo de TV SVOD de Estados Unidos y Coproducciones de Series en Amazon MGM Studios, según el sitio especializado Deadline.

Si bien la serie comenzó su rodaje en septiembre del 2022, se tuvo que retrasar un año por la huelga que iniciaron los integrantes del sindicato de guionistas y de actores de 2023.

El elenco de la serie contará con Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey y Daniel Rigby.

De qué se trata la saga “Blade Runner”

“Blade Runner” es una adaptación de la novela “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?”, del escritor Philip K. Dick. La historia ocurre en un mundo futurista donde androides y ginoides, también conocidos como replicantes, conviven junto a los humanos.

El protagonista original de la saga, Rick Deckard, es un blade runner, un policía encargado de perseguir y eliminar a los replicantes que se rebelan dentro del mundo que comparten con los humanos.

Blade Runner 2049. Foto: Netflix.

Sin embargo, en “Blade Runner 2049”, la historia cambia de punto central ya que el protagonista, interpretado por Ryan Gosling, es un replicante que también trabaja como blade runner.

Luego de estos dos títulos, la saga vuelve a expandirse con “Blade Runner 2099”, la primera serie original dentro de la franquicia.