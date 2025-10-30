Las emotivas palabras de Dalma y Gianinna Maradona a Diego el día en que hubiera cumplido 65 años: “Gracias por salvarme”

El futbolista estaría cumpliendo 65 años y las redes sociales se inundaron de recuerdos. Los emotivos posteos de sus hijas.

Diego Maradona junto a Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna.

Este jueves 30 de octubre Diego Maradona estaría cumpliendo 65 años y las redes sociales se inundaron de recuerdos. Al igual que miles de argentinos y celebridades, sus hijas Dalma y Gianinna también decidieron sumarse a la ola de recuerdos y compartieron emotivos posteos en sus redes.

Por su parte, Gianinna compartió un video viejo donde aparece junto a su hermana y Diego andando en un carrito de golf, compartiendo los tres juntos un divertido momento.

El video que compartió Gianinna Maradona por el cumpleaños de su padre. Video: Instagram.

Además, recibió un sentido regalo de parte de una amiga: un diario con imágenes y recuadros del astro. “Puedo decir que este es uno de los regalos más lindo que me hicieron en la vida”, escribió al mostrar el libro. “Cada detalle, cada foto, un millón de recuerdos, un abrazo al corazón y al cielo!”, agregó.

El recuerdo de Gianinna Maradona. Foto: Instagram.

El recuerdo de Dalma Maradona

Por otra parte, Dalma Maradona también compartió algunas fotos de ella y su padre cuando eran tan solo una niña y le dedicó un emotivo saludo al cielo.

“Qué alegría haber compartido la vida con vos! Feliz cumpleaños papá!”, escribió. “Te extraño sin parar. Gracias por salvarme una vez más!”, agregó con emoción.

El recuerdo de Dalma Maradona. Foto: Instagram.

Las hermanas llenaron sus historias con los saludos que fueron recibiendo de los miles y miles de fanáticos de su padre, agradeciendo por siempre recordarlo con tanto amor.

“Navidad maradoniana”: el evento que reúne a los fanáticos del “Diez” a 65 años de su nacimiento

Tal es la euforia que El Diez provoca que hay incluso quienes lo ascendieron a una posición celestial: estampitas, rezos y, en este caso, una iglesia dedicada a Maradona. La agrupación es oriunda de la ciudad de Rosario, donde el Diego jugó con la camiseta de Newell’s.

Esta iglesia fue fundada, según indica su página web, un 30 de octubre de 1998. Desde entonces, año a año, un grupo de feligreses maradonianos se junta para celebrar el natalicio de su D10S. Con cada evento, la cantidad de apóstoles creció y alcanzó a traspasar fronteras: actualmente, la Iglesia cuenta con más de 40 mil fieles en distintas partes del mundo.

Diego Maradona y su Balón de Oro Honorífico. Foto: REUTERS

Para el 65º aniversario del nacimiento de Maradona, se espera un evento multitudinario con música, futbol y decenas de actividades durante la noche: habrá un árbol navideño decorado con luces de colores, pan dulce, sidra, regalos, se organizan sorteos, se muestran imágenes en pantalla gigante, todo aquel maradoniano que quiera expresar su amor por Diego lo hace y se invitarán a personajes ligados al homenajeado para que cuente sus vivencias con el astro argentino. La entrada a la celebración consiste en un juguete o un alimento no perecedero.