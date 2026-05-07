Leopoldo Luque, neurocirujano y exmédico personal de Diego Maradona, es acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del astro del fútbol. Foto: NA.

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los médicos forenses que participó de la autopsia afirmó que el exfutbolista atravesó una agonía prolongada antes de fallecer el 25 de noviembre de 2020.

La declaración volvió a poner el foco sobre los controles médicos que recibió durante sus últimas horas y sobre las decisiones tomadas por el equipo de salud que lo atendía.

Tribunales de San Isidro donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: NA/ Juan Vargas.

El primero en declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro fue Carlos Cassinelli, director de Medicina Legal de la Policía Científica bonaerense y uno de los especialistas que intervino tanto en la autopsia como en las pericias realizadas en la vivienda donde murió Maradona.

Durante su exposición, el perito explicó que el exjugador presentaba un cuadro de “edema generalizado” y detalló que “tenía agua por todo el cuerpo”. Además, indicó que observaron la presencia de un “falso hongo de espuma” en la boca, un signo que, según explicó, podía estar relacionado con una “insuficiencia cardíaca”.

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia ocurrió cuando Cassinelli se refirió a la posible data de muerte. El especialista sostuvo que Maradona podría haber permanecido al menos 12 horas en agonía antes de fallecer.

Gianina y Dalma Maradona junto a Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: NA

“Es lo que interpretamos nosotros”, sostuvo el perito al explicar que la muerte habría ocurrido entre siete y diez horas antes del inicio de la autopsia. También precisó: “La autopsia comenzó a las 19″ del 25 de noviembre y que la muerte se habría producido “entre 7 y 10 horas antes”. “Esto nos ubica en un horario de muerte de entre las 9 y las 12 h”, explicó.

La declaración coincidió con otros testimonios brindados durante las últimas audiencias, en las que distintos especialistas señalaron que la muerte del ídolo argentino no habría sido súbita, sino consecuencia de un deterioro progresivo.

Además de Cassinelli, este jueves debían declarar cinco profesionales que atendieron a Maradona días antes de la cirugía por el hematoma subdural detectado a comienzos de noviembre de 2020.

Se trata de Guillermo Burry, Marcos Correa, Óscar Franco, Martín Cesarini y Flavio Tunessi, médicos vinculados al sanatorio Ipensa de La Plata, donde el exentrenador de Gimnasia fue evaluado antes de ser trasladado a una clínica de Olivos para la intervención quirúrgica impulsada por el neurocirujano Leopoldo Luque.

Leopoldo Luque, neurocirujano y exmédico personal de Diego Maradona, es acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del astro del fútbol. Foto: NA.

Durante el juicio anterior, que fue anulado en mayo de 2025, varios de esos especialistas habían cuestionado la necesidad de operar al exfutbolista. Según habían declarado entonces, el cuadro clínico no justificaba una cirugía inmediata.

“El paciente tenía que seguir en observación, pero no operarse”, sostuvo Burry, jefe de neurocirugía de Ipensa, en su declaración ante el tribunal en 2025.

En la misma línea, Cesarini afirmó: “El paciente no demostraba un riesgo ni una emergencia quirúrgica”. Por su parte, el médico clínico Marcos Correa relató que, tras detectar el hematoma, recomendaron mantener una conducta conservadora, aunque Luque insistió rápidamente con la operación luego de analizar los estudios.

Aunque aquellas declaraciones quedaron sin efecto tras la nulidad del primer debate, los testimonios que se brinden en esta nueva instancia judicial sí tendrán validez procesal.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolon en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Foto: REUTERS

La hipótesis de la Fiscalía

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Irribarren consideran que las pericias médicas y los testimonios incorporados hasta el momento refuerzan la hipótesis de que Maradona pasó largas horas sin la atención médica adecuada antes de morir en la casa donde cumplía una internación domiciliaria.

El juicio intenta determinar si existió responsabilidad penal por parte de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual.

Además de Luque, están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora médica de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.