Terror sobrenatural: la serie de Prime Video llena de tensiones y giros inesperados que destaca en streaming

Con tan solo 6 episodios, la serie logró atraer al espectador con su historia llena de drama, terror y suspenso. Mirá el tráiler.

En la lista de éxitos de Prime Video se encuentra una serie española que se convirtió en una de las favoritas por su historia de terror sobrenatural. Se trata de “Dime tu nombre”, que fue lanzada días atrás y ya es de las más vistas de la plataforma.

El título fue creado y escrito por Alejandro Hernández, Hugo Stuven y César de Nicolás y digirigo por Stuven Casasnovas. Con tan solo 6 episodios, la serie logró atraer al espectador con sus giros inesperados.

De qué trata “Dime tu nombre”

“Toledo, España, 1997. Los habitantes de Río Blanco han aceptado que los temporeros marroquíes se instalen en Fuensanta. La convivencia genera tensiones. Lo saben Sonia, dirigente de una ONG, el Padre Ángel, cura local, y Safir, el imán. Lo que no imaginan es que los cimientos de Fuensanta esconden algo capaz de desatar sus peores pesadillas. Sin importar sus creencias… o a quién le recen”, es la sinopsis oficial de Prime Video.

En la serie de Prime Video el miedo va más allá de razas y creencias. Lo que empieza como una historia de convivencia termina despertando algo que nunca se debió conocer, ya que esconden algo capaz de despertar sus peores miedos.

Elenco de la serie “Dime tu nombre”

Michelle Jenner como Sonia

Darío Grandinetti es el Padre Ángel

Younes Bouab como Safir

Elena Rivera como Carmen

Raúl Arévalo como Rober

Ganó 7 estatuillas en los Martín Fierro: la película nacional con Lali, Leo Sbaraglia y Julieta Zylberberg que no te podés perder en Prime Video

Prime Video es una de las plataformas que apuesta por el contenido nacional y en esta oportunidad se destaca la película “Puan”, una comedia protagonizada por Marcelo Subiotto, Leonardo Sbaraglia y Julieta Zylberberg.

En octubre 2024, cuando se realizó la primera edición de los Martín Fierro de Cine y Series en la Usina del Arte, en la Boca, el filme nacional, desarrollado en la UBA, se llevó 7 estatuillas, entre ellas por: mejor guión, actor protagónico de comedia, dirección, actor reparto de comedia y mejor película.

“Cuando Marcelo Peña finalmente está a punto de ser nombrado jefe del Departamento de Filosofía, el famoso y seductor profesor Sujarchuk regresa de Europa para reclamar el puesto para sí”, es la sinopsis oficial de la película.

El filme sigue a Marcelo, un profesor de Filosofía Política que es un apasionado en la materia. El conflicto se desarrolla cuando su jefe de cátedra y mentor fallece, dejando el puesto libre. En ese momento aparece Rafael, su principal rival carismático que llega con muchas ideas europeas.

La trama principal muestra la lucha de egos entre ambos, pero sobre todo cómo esta competencia desestabiliza la vida de Marcelo.