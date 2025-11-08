Salida de Beto Casella de Bendita: Edith Hermida podría reemplazarlo con una dupla conductora

La panelista de Bendita desde hace más de 15 años podría tomar el lugar de Casella, que se marcharía a América.

Edith Hermida. Foto: Instagram @edithhermida

Todo indica que Beto Casella dejará la conducción de Bendita tras años al frente del icónico programa de El Nueve. En busca de un reemplazo, se conoció una posible dupla que podría tomar su lugar, con el nombre destacado de Edith Hermida.

El rumor de la salida del conductor se conoce hace meses, tras distintas diferencias con los directivos del canal. En este marco, un nombre destaca por sobre el resto para hacerse cargo de la conducción: Edith Hermida. Además, podría sumarse otra persona para hacer dupla.

Edith Hermida. Instagram

El periodista Lucca Melpi indicó en sus redes sociales que “desde adentro le contaron que El Nueve no descarta buscarle un co-conductor a Edith y que animen en dupla”.

Cabe recordar que Hermida lleva más de 15 años en el programa que conduce Beto Casella, aunque el próximo año su destino estaría en América TV.

Entre las opciones que se barajan aparecen “Mariano Peluffo, “El Pelado” López y José María Listorti”, aunque hasta el momento son solo rumores.

Beto Casella. (Fuente: Instagram).

Tensión entre Beto Casella y Ángel De Brito

Frente a la inminente salida de Casella de El Nueve, el conductor de LAM afirmó que ya hubo una rescisión de contrato, algo que fue desmentido por completo por su colega. Durante una emisión de su programa, pidió “respeto” por el ciclo, ya que todavía tiene que “cuidarlo hasta fin de año”.

“Hay marcas, auspiciantes comprometidos, panelistas involucrados. Estos procesos necesitan discreción, prolijidad, profesionalismo. Y debería ser el propio protagonista quien anuncie las cosas (por respeto a todo lo antes mencionado) en el momento que quiera y de la forma que desee”, expresó con calidad el conductor de Bendita.