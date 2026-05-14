El histórico artista de folklore de 88 años fue interceptado por una persona que lo saludó en plenas calles porteñas. Foto: Captura de pantalla @fernando.negro13

José Larralde volvió a ser tendencia tras la viralización de un video donde se lo ve transitando su vida cotidiana con la sencillez que siempre lo caracterizó. En las imágenes, el ícono del folklore argentino de 88 años fue captado mientras realizaba mandados por la calle, una escena que despertó una profunda emoción entre sus seguidores al verlo con la vitalidad intacta y manteniendo ese perfil bajo que lo alejó de los grandes escenarios en los últimos años.

En el breve registro audiovisual, se observó a un Larralde auténtico: con su carrito de compras en mano y realizando tareas habituales, como desechar residuos en un contenedor de basura de la vía pública. La escena cobró un tinte especial cuando una persona lo reconoció y no dudó en acercarse para saludarlo. El encuentro culminó con un afectuoso intercambio de palabras, gesto que el cantor recibió con la caballerosidad y humildad que sus fanáticos destacan constantemente.

@fernando.negro13

Si bien el video no permitió identificar con exactitud la ubicación geográfica, diversas versiones indican que Larralde reside actualmente en el barrio porteño de San Cristóbal. Es en esas calles donde parece haber encontrado su refugio lejos de Huanguelén, su ciudad natal, de los flashes de la televisión y de la música, pero siempre cerca del afecto espontáneo de la gente que lo reconoce como un baluarte fundamental de la identidad popular.

La reciente aparición pública se dio el pasado lunes 11 de mayo y generó tranquilidad y alegría en el mundo del folklore, especialmente luego de que hace unos meses resurgiera el interés por saber qué era de su vida a su avanzada edad. Verlo caminar por Buenos Aires, activo y conectado con su comunidad, reforzó la imagen de un hombre que decidió vivir bajo sus propias reglas, fiel a sus principios y sin perder nunca el contacto con la realidad.

Tiene 88 años y mantiene una vida alejada de los medios y los escenarios. Foto: Cambio 2000

Qué es de la vida de José Larralde a sus 88 años

Nacido el 22 de octubre de 1937 en Huanguelén, Larralde comenzó a escribir sus primeros versos a los 7 años y fue allí donde se gestaron esas canciones que retratarían la vida del hombre de campo con crudeza y poesía.

A los 29 años y gracias al apoyo de Jorge Cafrune, grabó su primer álbum. Desde entonces, le dio vida a más de 30 discos con cientos de canciones que marcaron un estilo propio: milonga pampeana, guitarra, voz potente y letras directas. Entre sus obras más reconocidas, figuran temas que retratan trabajos rurales, realidades sociales, nostalgias del pago, sueños de justicia y dignidad. Una voz firme del interior lejos del folklore comercial, pero con un legado profundo.

Actualmente, Larralde vive retirado del circuito artístico extensivo: no graba discos hace años, evita los reflectores y ya no participa en giras ni conciertos masivos llevando una vida más tranquila, fiel a sus orígenes y al paisaje de su infancia. Sumado a eso, hay un condicionante que es su edad: tiene 88 años y su último show fue en enero de 2019.

Esa decisión lo mantiene alejado de la prensa y la respaldó en más de una oportunidad. “Yo no voy a la televisión porque no me gusta y porque no tengo nada que hacer allí. Sí iría a hablar a algún programa serio y no sólo de la milonga, porque yo he vivido bastantes años y puedo hablar de otras cosas que no sean la música", expresó tiempo atrás en una entrevista.

La desconocida chacra donde creció José Larralde, un histórico del folklore: dónde queda el pueblito y la historia del pino plantado el día de su nacimiento

El reconocido artista de folklore Adrián Maggi publicó un video en sus redes sociales en su visita a la localidad bonaerense de Huanguelén, ubicada en los partidos de Coronel Suárez y Guaminí, donde nació José Larralde. En el mismo, mostró el camino de tierra hasta llegar a la chacra en cuestión mientras manejaba su camioneta y otra persona lo filmaba.

Mientras transcurría el video, se pudo observar el caudal de agua que todavía existía producto de las intensas lluvias en la provincia de Buenos Aires ocurridas hace unas semanas que impactó de lleno a ciudades como Bolívar, 9 de Julio, Lincoln, 25 de Mayo y Carlos Casares. El silencio se apoderó del viaje, los pájaros cantaban de fondo y tanto Adrián como el hombre que lo acompañaba se bajaron del vehículo e ingresaron al domicilio.

La quinta está alquilada, pero a fines de la década del 30, era un lugar donde la gente se reunía para comer, tocar la guitarra y cantar. El árbol de pino que se encuentra en el medio del patio se plantó el mismo día que nació Larralde: un 22 de octubre de 1937, quien además de su carrera como compositor e intérprete, trabajó como albañil, mecánico, peón rural, tractorista y soldador, oficios que continuó ejerciendo incluso mientras realizaba sus primeras grabaciones.

Por lo que se pudo observar en el posteo de Adrián Maggi, nacido en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, la casa-quinta es muy amplia, está alejada del casco urbano y ubicada sobre una calle de tierra. Actualmente, vive una familia que tiene perros y hasta ovejas. “Acá seguramente se bañaría José, como yo lo hacía en la pileta del molino. Que lindo poder llevarles a ustedes las imágenes donde nació el gran José Larralde”, celebró al final del video.