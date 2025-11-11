Dónde ver “Pluribus”: la atractiva e inquietante serie del creador de “Breaking Bad” y “Better Call Saul”

La producción de Vince Gilligan es un thriller psicológico con tintes de ciencia ficción y crítica social. El dilema central no es cómo sobrevivir, sino si vale la pena hacerlo en un mundo donde no existe la tristeza.

"Pluribus", la nueva serie de Apple TV+. Foto: Apple TV+

Vince Gilligan, el creador de “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, vuelve a las pantallas de la televisión con “Pluribus”, una atractiva e inquietante serie de Apple TV+ sobre una especie de virus invisible que se propaga por el planeta.

La protagonista, Carol Sturka (Rhea Seehorn), es una de las pocas personas que no es afectada por el virus. Sin embargo, su esposo sonríe sin motivo y la ciudad entera se sincroniza como si alguien hubiera borrado las emociones humanas más complejas.

Gilligan transforma ese punto de partida en un thriller psicológico con tintes de ciencia ficción y crítica social. El dilema central no es cómo sobrevivir, sino si vale la pena hacerlo en un mundo donde no existe la tristeza.

En cuanto a lo visual, “Pluribus” conserva la estética que el público asocia con el creador de “Breaking Bad”: planos amplios, silencios incómodos y un uso magistral del desierto como paisaje emocional.

Gilligan confesó que quería escribir “una historia buena sobre el bien, pero que no sea aburrida”. Esa búsqueda se traduce en un guion que juega con la paradoja de un futuro sin maldad, donde el verdadero terror es la uniformidad.

En cada episodio, Carol se encuentra con otros inmunes que reaccionan distinto: algunos se refugian, otros intentan adaptarse al sistema perfecto y unos pocos buscan sabotearlo.

De esta manera, la serie combina momentos de tensión pura con un humor negro muy sutil. Hay escenas absurdas, casi cómicas, que funcionan como espejo de nuestra sociedad hiperpositiva.

El elenco de “Pluribus”

Seehorn, quien ya brilló en “Better Call Saul”, confirma que es una de las actrices más sólidas de la televisión actual. Rhea interpreta a una mujer que pasa del escepticismo al pánico y del humor seco a la desesperación.

Está acompañada por Karolina Wydra (Zosia), una figura ambigua dentro del “nuevo orden”, y Carlos Manuel Vesga en el papel de un científico que intenta descifrar si el fenómeno es biológico o espiritual.