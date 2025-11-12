Un clásico con homicidios archivados y sin culpables: la serie de Prime Video que no vas a poder dejar de ver

Se trata de una serie policial distinta al resto: cuenta con siete temporadas y cada capítulo aborda un caso criminal diferente.

Cold Case, serie. Foto: Prime Video.

Para los amantes de las series policiales, Prime Video tiene una gran lista de éxitos. En esta oportunidad se destaca un drama policial muy popular de los últimos años que se puede disfrutar a través de la plataforma.

Se trata de “Cold Case”, una serie de 7 temporadas que fue emitida entre el 2003 y 2010 por la cadena CBS. El título fue creado por Meredith Stiehm y producido por Jerry Bruckheimer, reconocido por series como “CSI” o “Sin rastro” y por películas como “La roca” o “Piratas del Caribe”.

Cold Case, serie. Foto: Prime Video.

“Cold Case” no es una serie policial tradicional ya que no investiga delitos actuales, sino que se aboca a homicidios que fueron cerrados por faltas de pruebas y que nunca encontraron al culpable.

De qué se trata “Cold Case”

“La detective Rush trabaja en ‘casos cerrados’ para el Departamento de Policía de Filadelfia, y reabre homicidios olvidados de hace años, para lo cual usa la ciencia actual y busca nuevas pistas de crímenes que se creyeron irresolubles”, es la sinopsis oficial de Prime Video.

Cold Case, serie. Foto: Prime Video.

Cold Case es una serie policial de Estados Unidos que sigue a un equipo de detectives de homicidios de Filadelfia especializado en investigar casos sin resolver, es decir, crímenes antiguos que quedaron archivados por falta de pruebas o testigos.

Cold Case, serie. Foto: Prime Video.

La protagonista es Lilly Rush (interpretada por Kathryn Morris), una detective inteligente que reabre viejas investigaciones cuando surge nueva evidencia o un testimonio clave. Junto a su equipo, utiliza tecnología moderna, nuevas técnicas forenses y entrevistas para reconstruir lo ocurrido, dando voz a las víctimas y cerrando historias que quedaron inconclusas.

Cold Case, serie. Foto: Prime Video.

Cada capítulo aborda un caso diferente, ambientado en distintas épocas —desde los años 50 hasta los 2000—, con reconstrucciones que muestran cómo era la vida de las víctimas y los sospechosos en su contexto original.

Cold Case, serie. Foto: Prime Video.

Elenco de la serie