Cuáles fueron las últimas palabras de Jorge Lorenzo, el actor que le dio vida a Capece en El Marginal

El actor murió este miércoles 12 de noviembre y su deceso conmocionó al mundo artístico. Las últimas palabras de públicas de Jorge Lorenzo, reconocido por su papel de Capece en El Marginal.

Jorge Lorenzo Foto: @bigbangnw

Jorge Lorenzo, reconocido en el último tiempo por haber encarnado al personaje de Capece en la aclamada serie El Marginal pero de gran trayectoria en el teatro y la televisión, falleció este miércoles 12 de noviembre a los 66 años. Sus últimas palabras públicas cobran un valor incalculable tras la noticia de su muerte.

Qué dijo Jorge Lorenzo tiempo antes de morir: el posteo en sus redes

En su última publicación en redes sociales, el actor compartía una emocionante reflexión acerca de su trabajo sobre el escenario: “Hacer reír es más difícil que hacer llorar”. La frase se enmarca en la difusión de su última obra Póker Indio, un unipersonal humorístico donde las risas, la nostalgia y la identidad se entrelazan como temas principales de la obra.

Jorge Lorenzo Foto: X: @elgordojuanfer

Vida y obra de Jorge Lorenzo

Recorrer la carrera de Jorge Lorenzo es recordar grandes clásicos de la televisión que reunieron a la familia frente al televisor, así como también reponer obras de teatro de las cuales el espectador salía alegre y reflexivo por lo presenciado.

Su obra reciente más conocida es, sin duda, El Marginal, donde personificaba al guardiacárcel Capece. Sin embargo, sería un error limitar la vida trayectoria del actor a un único papel. También estuvo en En El Barro, Casi Ángeles, y Argentina, Tierra de Amor y Venganza.

En el ámbito del teatro, participó de los elencos de La larga noche de Francisco Sanctis, La Herida, Poker Indio y múltiples obras teatrales tanto en circuito independiente como comercial.

El actor falleció a los 66 años y la noticia fue confirmada en horas de la noche del miércoles 12 de noviembre. Foto: Noticias Argentinas

Sus allegados lo recuerdan como alguien cuya simpatía y calidez no se terminaba cuando bajaba del escenario, además de poseer la permanente curiosidad e inquietud para seguir aprendiendo y así reinventarse. La docencia y la dirección teatral fueron grandes pasiones en su vida que lo volvieron un referente para las jóvenes generaciones de actores. La noticia de su muerte eleva la obra de Jorge Lorenzo al nivel de legado para el mundo del espectáculo argentino.

De qué murió Jorge Lorenzo

“Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio”, reveló Natalia Bocca, su jefa de prensa y amiga, en diálogo con Revista Pronto.

Su jefa de prensa reveló que estaba con un problema cardíaco desde septiembre. Foto: Plex

Lorenzo se mostraba con total vigencia sobre los escenarios. En septiembre de 2025 estuvo al frente de Poker Indio, un unipersonal que utilizó el juego de póker indio como metáfora para contar la historia de un hombre que emigra de su pueblo y a través de los recuerdos de otros personajes, se da cuenta de que su vida fue un “póker indio” al no mirarse a sí mismo.

En la obra, Lorenzo interpretaba varios personajes, combinando humor y emoción para reflexionar sobre la identidad y el tiempo.