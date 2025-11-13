De qué murió Jorge Lorenzo: qué problema de salud tenía el actor que hizo de Capece en El Marginal

La noticia generó una gran tristeza en el mundo de la televisión y el espectáculo. De qué murió Jorge Lorenzo, reconocido por su papel como Capece en la serie argentina El Marginal.

El actor falleció a los 66 años y la noticia fue confirmada en horas de la noche del miércoles 12 de noviembre. Foto: Noticias Argentinas

Jorge Lorenzo murió a los 66 años y la noticia impactó de lleno al mundo de la televisión y el espectáculo. Su jefa de prensa, Natalia Bocca, expuso detalles del problema de salud que venía atravesando el actor que interpretó a Capece en El Marginal.

La noticia sobre su fallecimiento se dio a conocer casi a las diez de la noche del miércoles 12 de noviembre. “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, indicó la Asociación Argentina de Actores en sus redes sociales.

El actor interpretó a Capece en El Marginal. Foto: Diario El Norte

De qué murió Jorge Lorenzo, el actor que se puso en la piel de Capece en El Marginal

Natalia Bocca, su jefa de prensa y amiga, dialogó con Revista Pronto y expuso cuál fue el problema de salud que atravesó Lorenzo. “Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio”, detalló.

Su jefa de prensa reveló que estaba con un problema cardíaco desde septiembre. Foto: Plex

El último trabajo de Jorge Lorenzo meses antes de su fallecimiento

Lorenzo venía de tener una importante actividad teatral. En septiembre de 2025 estuvo al frente de Poker Indio, un unipersonal que utilizó el juego de póker indio como metáfora para contar la historia de un hombre que emigra de su pueblo y a través de los recuerdos de otros personajes, se da cuenta de que su vida fue un “póker indio” al no mirarse a sí mismo. En la obra, Lorenzo interpretaba varios personajes, combinando humor y emoción para reflexionar sobre la identidad y el tiempo.

La carrera de Jorge Lorenzo

Lorenzo nació el 23 de diciembre de 1958 y había estado afiliado al Sindicato de Actores durante décadas participando activamente en movilizaciones y actividades en defensa de los derechos culturales.

Su fama se potenció gracias al papel de Capece, el guardiacárcel del penal en la serie El Marginal, lo que le dio visibilidad masiva.

También formó parte del elenco de En el Barro, Casi Ángeles, ATAV 2, entre otras producciones de gran repercusión. Más allá de su trayectoria en pantalla, Jorge Lorenzo tenía un amplio recorrido en el teatro y el cine: participó en películas como La larga noche de Francisco Sanctis, La Herida y múltiples obras teatrales tanto en circuito independiente como comercial.