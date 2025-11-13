Desde “El Marginal” hasta “Casi Ángeles”: las series donde trabajó Jorge Lorenzo

El destacado actor murió a los 66 años y la noticia impactó de lleno en el mundo de la televisión y el espectáculo.

Jorge Lorenzo. Foto: redes sociales.

Murió Jorge Lorenzo a los 66 años y dejó un gran vacío en el ambiente de la televisión y el espectáculo. El actor es reconocido, entre otros trabajos, por interpretar a Capece en la serie argentina El Marginal, y la noticia sobre su fallecimiento se dio a conocer casi a las diez de la noche del miércoles 12 de noviembre.

La trayectoria del personaje de Capece en El Marginal

Jorge Lorenzo nació el 23 de diciembre de 1958 y había estado afiliado al Sindicato de Actores durante décadas, participando activamente en movilizaciones y actividades en defensa de los derechos culturales.

Su fama se potenció gracias al papel de Capece, el guardiacárcel del penal en la serie El Marginal, lo que le dio visibilidad masiva.

El actor interpretó a Capece en El Marginal. Foto: Diario El Norte

También formó parte del elenco de En el Barro, Casi Ángeles, ATAV 2, entre otras producciones de gran repercusión. Más allá de su trayectoria en pantalla, Jorge Lorenzo tenía un amplio recorrido en el teatro y el cine: participó en películas como La larga noche de Francisco Sanctis, La Herida y múltiples obras teatrales tanto en circuito independiente como comercial.

De qué murió Jorge Lorenzo

Si bien no se supo la causa de su fallecimiento, Natalia Bocca, su jefa de prensa y amiga, reveló detalles de su salud en diálogo con Revista Pronto. “Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio”, confirmó.

Su jefa de prensa reveló que estaba con un problema cardíaco desde septiembre. Foto: Plex

Lorenzo venía de tener una importante actividad teatral. En septiembre de 2025 estuvo al frente de Poker Indio, un unipersonal que utilizó el juego de póker indio como metáfora para contar la historia de un hombre que emigra de su pueblo y a través de los recuerdos de otros personajes, se da cuenta de que su vida fue un “póker indio” al no mirarse a sí mismo.

En la obra, Lorenzo interpretaba varios personajes, combinando humor y emoción para reflexionar sobre la identidad y el tiempo.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores

La ficción argentina está conmocionada por la muerte de Jorge Lorenzo a los 66 años. La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales oficiales.

Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento.https://t.co/tzbfjSqdJb pic.twitter.com/7pAz2pj09j — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) November 13, 2025

