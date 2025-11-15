A más de 20 años del estreno de “Lost”, cómo viven en la actualidad los icónicos personajes de la serie que marcó un antes y un después

Algunos lograron formar con más éxito sus caminos en el ámbito artístico, mientras que otros decidieron alejarse de las cámaras y anunciaron sus retiros de la actuación.

Lost, serie. Foto: Disney+

A más de 20 años del estreno de la icónica serie “Lost”, los protagonistas, reconocidos alrededor del mundo y que fueron los encargados de marcar un antes y un después en la pantalla chica, siguieron sus carreras con distintos niveles de éxito y exposición. Así viven en la actualidad los principales actores del elenco:

Matthew Fox (Jack Shephard)

Matthew Fox en personaje de Jack Shephard. Foto: Wikipedia.

Luego del final de “Lost”, el actor dejó el mundo de la actuación por algunos años. Luego, en 2022, volvió con la miniserie “Last Light”, aunque sigue manteniendo perfil bajo y vive en Oregón dedicado a su familia y proyectos personales.

Evangeline Lilly (Kate Austen)

Evangeline Lilly en personaje de Kate Austen. Foto: Wikipedia.

Lilly logró consolidar su carrera en Hollywood después del gran final de la serie. La actriz forma parte del universo cinematográfico de Marvel, donde interpreta al personaje ficticio Hope van Dyne.

Sin embargo, en 2024 anunció su retiro temporal de la actuación para enfocarse en su vida personal y en la escritura.

Josh Holloway (James “Sawyer” Ford)

Josh Holloway (James “Sawyer” Ford) Foto: Wikipedia.

El carismático actor Josh Sawyer siguió su carrera en televisión con exitosas series como “Colony” y “Yellowstone”.

En la actualidad vive entre California y Georgia, donde se dedica también a la producción audiovisual y disfruta de la vida rodeado de su familia.

Terry O’Quinn (John Locke)

Terry O’Quinn (John Locke) Foto: Wikipedia.

El veterano actor siguió activo con papeles en series como “Patriot”, “Perpetual Grace”, “LTD” y “FBI: Most Wanted”.

Hoy en día O’Quinn mantiene una vida tranquila, alejada de los focos de la cámara y está instalado en Virginia.

Jorge Garcia (Hugo “Hurley” Reyes)

Jorge Garcia (Hugo “Hurley” Reyes) Foto: Wikipedia.

Jorge Garcia participó en “Hawaii Five-0” y en “Nobody Knows I’m Here”, película chilena aclamada por la crítica. Actualmente, reside en Hawái y combina su trabajo actoral con la música y la comedia.

Dominic Monaghan (Charlie Pace)

Dominic Monaghan (Charlie Pace) Foto: Wikipedia.

El reconocido actor británico siguió trabajando en cine y televisión con proyectos como “Moonhaven”.

Además, Dominic es fotógrafo y amante de la naturaleza, y en sus redes sociales suele compartir los viajes que realiza y cómo disfruta la vida al aire libre.

Emilie de Ravin (Claire Littleton)

Emilie de Ravin (Claire Littleton) Foto: Wikipedia.

Luego de “Lost”, Emilie protagonizó “Once Upon a Time”. Actualmente, está instalada en California junto a su familia y se mantiene activa en convenciones y proyectos independientes.

Naveen Andrews (Sayid Jarrah)

Naveen Andrews (Sayid Jarrah) Foto: Wikipedia.

El actor logró consolidad un recorrido sólido, con participaciones en exitosas series como “Sense8” y “The Dropout”. Andrews alterna su residencia entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Michael Emerson (Ben Linus)

Michael Emerson (Ben Linus). Foto: Wikipedia.

Uno de los villanos de “Lost” siguió con su exitosa carrera actoral y protagonizó “Person of Interest”, “Evil” y “Fallout”. Su último trabajo fue en “Elsbeth”, una serie original de Prime Video del 2024.

Cabe destacar que la serie está disponible en la plataforma de streaming Disney+ para disfrutar de las 6 temporadas.