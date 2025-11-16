Prime Video lanzó la miniserie más intrigante del año: es rápida de ver y está llena de misterio

Con una trama intensa, actuaciones destacadas y episodios breves que se devoran rápido, esta producción se posiciona como una de las apuestas más fuertes de Prime Video este año. Es un thriller psicológico donde el lujo, los secretos familiares y las apariencias juegan un papel clave.

"Malicia", serie de Prime Video. Foto: Prime Video.

En un contexto donde las plataformas de streaming compiten por captar la atención de los espectadores, Prime Video apuesta por un formato conciso pero potente.

La llegada de “Malicia”, una miniserie británica compuesta por seis episodios, se consolidó como una de las novedades más comentadas de la temporada y reafirma que la duración no condiciona la calidad narrativa.

"Malicia", serie de Prime Video. Foto: Prime Video.

En los últimos meses, el público mostró una marcada preferencia por producciones breves que, sin perder profundidad, permiten historias compactas, dinámicas y libres de relleno. En esa línea, “Malicia” se ubica entre los títulos mejor recibidos por quienes buscan tensión, intriga y guiones cuidadosamente construidos.

Una historia breve, intensa y llena de secretos

La serie sigue a Adam, un tutor joven con una notable capacidad para interpretar comportamientos y detectar matices en las personas que lo rodean. Esa habilidad, combinada con su encanto personal, lo acerca a los Tanner, una de las familias más acaudaladas e influyentes.

Su relación se intensifica cuando lo invitan a disfrutar unas exclusivas vacaciones en playas privadas de Grecia, un escenario donde el lujo oculta más de lo que muestra.

Durante su estadía, Adam se ve inmerso en un entramado familiar marcado por tensiones soterradas, secretos antiguos y relaciones fracturadas. Lo que comienza como un viaje ideal se transforma en una experiencia inquietante, donde cada gesto y cada palabra cobran un peso particular.

La serie aprovecha esa atmósfera para construir un thriller psicológico en el que las apariencias se desmoronan lentamente, dejando ver la complejidad del poder, la manipulación y la fragilidad emocional.

Un elenco sólido que sostiene la intriga

La producción cuenta con un reparto encabezado por Jack Whitehall en el papel de Adam, acompañado por figuras de trayectoria como David Duchovny y Carice van Houten.

"Malicia", serie de Prime Video. Foto: Prime Video.

Las interpretaciones aportan matices decisivos para la construcción de la tensión dramática, elemento clave en el desarrollo de la historia.

Elenco completo:

Jack Whitehall.

David Duchovny.

Teddie Allen.

Carice van Houten.

Phoenix Laroche.

Harry Gilby.

Christine Adams.

Un thriller que confirma el buen momento del formato corto

Con seis episodios que no superan la hora, “Malicia” se presenta como una opción ideal para quienes buscan un relato atrapante sin extensiones innecesarias. Prime Video continúa así reforzando su catálogo con producciones ágiles, de calidad y con fuerte potencial de audiencia.