La calle Corrientes se vuelve un cine a cielo abierto: proyectarán gratis la película Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino

Gran noticia para los fanáticos del cine. El director de Nápoles, Italia, y fanático de Diego Maradona, visita Buenos Aires y también dará una clase magistral.

Fue la mano de Dios, pelicula de Paolo Sorrentino Foto: Netflix

El director italiano Paolo Sorrentino, que dirigió la serie The Young Pope y la película ganadora del Oscar La gran belleza, entre muchas otras, visitará Buenos Aires. En esa ocasión, su film Fue la mano de Dios, inspirada en Diego Maradona, se proyectará gratis en calle Corrientes.

Según informa Cinefilosoficial.com, Sorrentino llegará primero a la Patagonia de la mano de Playlab Films. Allí dará una residencia de creación cinematográfica de 10 días.

En este taller práctico de dirección cinematográfica “trabajará codo a codo con 50 cineastas seleccionados de distintas partes del mundo”, indica Playlab en la web oficial.

“Será un laboratorio internacional de cine de inmersión creativa en un territorio profundamente evocador, que funcionará como catalizador para explorar nuevas formas de narración, confrontar ideas sobre el cine y ensayar con libertad estéticas inesperadas", suma.

Paolo Sorrentino en Buenos Aires: clase magistral gratuita y proyección a cielo abierto

Luego viajará a Buenos Aires. Ya en la Ciudad, el 29 de noviembre a las 16 dictará una clase magistral en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, con entrada gratuita e ingreso por orden de llegada.

El mismo día, a la medianoche, su película Fue la mano de Dios se proyectará a cielo abierto en Avenida Corrientes, en Ciudad de Buenos Aires.

Fue la mano de Dios, pelicula de Paolo Sorrentino Foto: Netflix

La película compitió por el León de Oro en el 78º Festival Internacional de Cine de Venecia en 2021, donde ganó el Gran Premio del Jurado y donde Filippo Scotti recibió el Premio Marcello Mastroianni.

Además, fue seleccionada por Italia para competir entre las candidatas para la Mejor película internacional en los Premios Óscar, en marzo de 2022, y quedó nominada, pero finalmente no ganó el premio, que fue para la japonesa Drive my car.

Fue la mano de Dios, pelicula de Paolo Sorrentino Foto: Netflix

De qué trata y dónde ver Fue la mano de Dios, la película que homenajea a Maradona

En los años ochenta, Fabietto Schisa es un napolitano de diecisiete años cuya vida cambia por dos hechos: la llegada de Maradona a Nápoles primero y un grave accidente que interrumpe después la felicidad familiar.

La película Fue la mano de Dios está disponible en Netflix en Argentina desde 2015.

La valoración general de Fue la mano de Dios es mayormente positiva en la crítica. La película tiene buenas calificaciones:

En Rotten Tomatoes: 84 % de aprobación (Tomatometer, sobre unas 158 reseñas).

En IMDb: 7,3 / 10 según los usuarios

Es considerada una de las películas más sinceras, emotivas y personales de Sorrentino, con una sensibilidad especial para retratar la nostalgia, la pérdida, la adolescencia, y el choque entre inocencia y madurez.