Una vida cargada de adicciones, éxito y tragedia: dónde se puede ver el documental de Matthew Perry en streaming

El actor cosechó fama y éxito con su personaje en la serie “Friends”, pero detrás de las cámaras su vida estaba cargada de ansiedad, adicciones y tristeza.

Matthew Perry: A Hollywood Tragedy. Foto: Prime Video.

La trágica muerte del actor Matthew Perry llevó a realizar un documental llamado “Matthew Perry: A Hollywood Tragedy”, disponible en Prime Video, incluyendo entrevistas a actores que estuvieron cerca de él, la lucha de Perry contra sus adicciones y los días previos a su fallecimiento, que ocurrió el 28 de octubre de 2023 por sobredosis de ketamina.

De qué trata “Matthew Perry: A Hollywood Tragedy”

La producción, dirigida por Robert Palumbo, incluye entrevistas al fiscal federal Martin Estrada, la actriz Morgan Fairchild que interpretó a la mamá de Perry en “Friends”, al ex Detective del Departamento de Policía de Los Ángeles Greg Kading y a otras figuras reconocidas de Hollywood.

Matthew Perry: A Hollywood Tragedy. Foto: Prime Video.

Por su parte, los protagonistas de la sitcom, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer, decidieron guardarse sus mejores recuerdos, pero se podrán ver en el documental gracias a la gran cantidad de material de archivo que dejó la serie.

Además, el documental muestra la lucha de Matthew Perry contra las adicciones y los días previos antes de morir, a sus 54 años, en su casa ubicada en Pacific Palisades, Los Ángeles. “Hollywood está lleno de facilitadores. Realmente se aprovecharon de alguien vulnerable”, dijo uno de los entrevistados para el documental.

La historia del éxito que tuvo Perry tras su personaje en “Friends” se entrelaza con la triste historia de su vida cargada de adicciones que lo llevaron a la muerte.

Los cinco momentos clave del documental

El salto a la fama con Friends y el contraste emocional

El documental “Matthew Perry: A Hollywood Tragedy” muestra cómo Matthew Perry se convirtió en una estrella reconocida mundialmente con su personaje de Chandler Bing en “Friends”, pero también lo complicada que era su vida detrás de cámaras, ya que sufría ansiedad, inseguridades y una gran presión por cumplir con la imagen pública que todos esperaban.

Sus adicciones

En el documental relatan cuando empezó a consumir alcohol y opioides, cómo eso se volvió una dependencia de todos los días, y las múltiples internaciones, recaídas y deterioros que marcaron y fueron arruinando de a poco su vida personal y profesional.

Courteney Cox y Matthew Perry protagonizaron Friends durante 10 temporadas. Foto: captura

La grave internación en 2018

La producción muestra el momento en el que sufrió una perforación intestinal tras el consumo excesivo de sustancias. Perry estuvo en coma y con probabilidades bajas de sobrevivir, un hecho que se muestra como un punto de quiebre físico y emocional.

Su autobiografía

En el documental citan su libro para demostrar que Matthew Perry decidió exponer sus problemas de adicciones, que le causaron dolor, traumas y un deseo constante de recuperarse, dando una mirada íntima a su lucha.

Matthew Perry en "Friends".

Sus últimos días y la sobredosis de ketamina

El final del documental se centra en cómo fueron sus últimas horas, quiénes lo rodeaban, y cómo la ketamina —administrada como tratamiento— terminó quitándole la vida al actor.